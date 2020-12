Číslo 2020 už většina z nás letos nemůže ani vidět. Jaké jsou další důležité cifry pro iROZHLAS.cz?

Jsme v období, kdy všichni bilancují a sumarizují uplynulý rok. Na televizních obrazovkách se ukazují nepovedené záběry, Jirka Štefl už zase stříhá přeřeky všech našich rozhlasových kolegů a my vám připomínáme zásadní texty uplynulého roku. I na nás – editory sociálních sítí – padl tento úkol. Jenže, co vám máme za rok, který skončil v půlce března shrnout? Glosa Homeoffice 17:00 30. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Otázku, kterou jsme si položili, vzápětí zodpověděl náš šéfredaktor v e-mailu. „Udělejte přehled iROZHLAS.cz v číslech.“ A tak jsme se do toho pustili.

Tu jsme napsali naší produkční, aby nám poslala nějaké statistiky. Tady jsme si zase vytáhli čísla z facebooku, twitteru nebo instagramu. Nabízíme vám tedy přehled zajímavých a pozitivních čísel, na rozdíl od těch, která teď všichni po ránu sledujeme.

Za rok 2020 jsme na webu iROZHLAS.cz publikovali 18 906 zpráv (k 30. 12. 2020 16.00), článků nebo snowfallů. Nejčastěji jste si u nás mohli přečíst zprávy z domova.

Nejdelší text napsal náš kolega datař Jan Boček pod titulkem „Tichá revoluce v českých lesích: poprvé se vysadilo víc listnáčů než jehličnanů. Jaké budou lesy po kůrovci?“. O vlásek delší byl už jen náš externí spolupracovník Hynek Cígler.

Pochlubit se ale můžeme i další statistikou, ze které mají největší radost naši redaktoři. Když se nám totiž podaří přinést nějakou novou a původní zprávu, ostatní novináři z jiných médií ji převezmou a citují nás. Je vidět, že stále máme původní zprávy, které se citují více a více.

Všichni jsme letos byli nuceni omezit živé klábosení v parku na lavičce nebo v hospodě u piva. A tak se vášnivé diskuze přesunuly na sociální sítě. A je to vidět i na grafech. Nasbírali jsme více palců, naše tvíty a příspěvky se dostávají k více a více lidem.

Za uplynulý rok jsme nasbírali přes 20 000 „sleďů“ na twitteru, přes 10 000 fanoušků na facebooku a dalších 3000 se přidalo na instagram. Už jste mezi nimi?

Počty lajků na facebooku iROZHLASu v roce 2019 a 2020 | Foto: reprofoto Facebook | Zdroj: Facebook

Dosah příspěvků na facebooku iROZHLASu v roce 2019 a 2020 | Foto: reprofoto Facebook | Zdroj: Facebook

Instagram

Na instagramu iROZHLAS.cz můžete ve všední dny sledovat stories, ve kterých pro vás shrnujeme ty nejdůležitější články dne. Najdete tam také fotografie od Michaely Danelové, jejíž osobité a výrazné fotky dodávají profilu @irozhlascz styl. Velmi vás zaujala fotoreportáž z Brd, kudy hnali pastevci ovce jako za starých časů. Připomenout si ji můžete níže.

A i když víme, že se občas překlepneme, ceníme si toho, že nás umíte taktně upozornit. Tímto vám chceme, jako editoři sociálních sítí, poděkovat za to, že to v komentářích vypadá kultivovaně a my tak nemusíme šedivět jako třeba naši kolegové v České televizi.

Přejeme vám jen to nejlepší do další dekády. ☃