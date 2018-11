Za pět let

Jako hromobití za letní bouře převalovala se veřejným prostorem po celý uplynulý týden debata o Istanbulské smlouvě. V parlamentě se o ní debatovalo a došlo i na petice. Zdálo se, že se českou zemí valí hordy násilníků a sňatkových donucovatelů jakož i obřezávačů s žiletkami v rukou. Komentář Praha 16:22 12. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V debatách o Istanbulské smlouvě se mluví o odstraňování stereotypů, co se tím ale myslí? | Foto: Fotobanka Pixabay

Přitom poslední významný pokus o doložitelný vynucený sňatek u nás zaznamenala opera Prodaná nevěsta a i ta skončila, jak známo, happy endem. Dobrá věc se podařila, věrná láska zvítězila.

Jak už to bývá, v debatním ryku zanikla podstata dokumentu. Je jasné, že u nás žádný praktický dopad mít nebude a mít nemůže, pokud jde o domácí násilí.

Na co se ovšem soustředí pilné včeličky aktivistických spolků, je odstraňování stereotypů. Manželství muže a ženy, to je prý stereotyp, dokonce i sama příslušnost k pohlaví je stereotyp.

O lidové zvyky nejde

Všimněte si, že slovo stereotyp sklouzlo v poslední době do slovního ošklivce. Je to něco zavedeného a neúprosným pohybem dějin překonaného, a tudíž zavrženíhodného. Vztahy mužů a žen jsou zatíženy stereotypem, nabádá nás Istanbulská smlouva, a tento stereotyp budiž tedy odstraněn – a nahrazen novými regulemi odpovídajícími době.

Toto uniká pozornosti skoro bezvýhradně. Pravda, několik vnímavějších jedinců zpozornělo nad pasáží navrhované smlouvy, že revizi mají být podrobeny i lidové zvyky. Hned se ozvalo odkudsi ujištění, že Velikonoce ohroženy nejsou. Povídali že mu hráli. Velikonoce ohroženy jsou už dávno a vsadím meloun proti ohořelé sirce, že pomlázky budou do pěti let postaveny mimo zákon.

Ale ono nejde zdaleka jen o lidové zvyky. To, co se rýsuje v mlze ušlechtilých floskulí, je cenzura, která se šíří pozvolna a nezadržitelně. Pojem gender jsem před pěti lety pokládal za terminus technicus pro pohlaví. Dnes už vím, že je to policajtský obušek.

Ten už dnes tepá do veřejného prostoru, a protože se oběť nebrání, intenzita roste. Pivovar Bernard už dnes musí hájit každou svoji vnadnou reklamu. Do pěti let budou hájit básníci svoje verše.

To už bude Istanbulská smlouva dávno schválena a v jejím rodném Istanbulu vesele pokvetou nucené sňatky i ženská obřízka. A pivo Bernard? To žádnou reklamu mít nebude, protože je v něm alkohol.