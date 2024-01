Istanbulskou úmluvu potřebovalo Česko jako sůl

Nic nemohlo ilustrovat nutnost ratifikovat tzv. Istanbulskou úmluvu konečně i v České republice výmluvněji než fakt, že ji Senát dostal na stůl v okamžiku, kdy se veřejnost s úžasem dozvěděla, že je v této zemi možné, aby člověk, který opakovaně znásilňoval svou nezletilou nevlastní dceru a dostal za to tři roky natvrdo, odešel od odvolacího soudu s podmínkou. Komentář Praha 16:30 26. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít S podmínkou odchází v České republice od soudu každý druhý pachatel (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Kdyby nic jiného, už sama tato skutečnost vyvrací jedno z hlavních tvrzení skalních odpůrců této úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání domácího násilí a násilí na ženách, že Česká republika nic takového ratifikovat nemusí, protože na to má ve své legislativě dost vlastních prostředků.

Možná ano. Jenže jedna věc jsou paragrafy a druhá jejich výklad. V případě nezletilé dívky, znásilňované po dva a půl roku jejím otčímem, přihlédl například soud ke znaleckému posudku, podle něhož prý nemělo jednání pachatele pro jeho oběť „zásadní negativní dopad a je velká pravděpodobnost, že její obtíže úplně zmizí“. Nezmizely. Dívka se poté pokusila o sebevraždu a skončila v péči psychiatrů.

Podle zástupců organizací na pomoc obětem domácího násilí přitom nejde o žádný ojedinělý případ. Chyba je evidentně v systému: s podmínkou odchází v České republice od soudu každý druhý pachatel.

Otázka nabitá emocemi

V úmluvě Rady Evropy proti domácímu násilí, kterou už ratifikovala naprostá většina evropských zemí, se proto počítá například i s proškolováním nejen zdravotníků a policistů, ale také soudců a soudních znalců.

Aby pochopili, jakým traumatem oběti sexualizovaného násilí procházejí.

Česká vláda podepsala dotyčnou úmluvu už v roce 2016. A je vlastně s podivem, že v zemi, která jako jedna z prvních v Evropě poskytla ženám volební právo, se z její ratifikace stala tak kardinální a emocemi nabitá otázka.

Ryze pragmatický závazek k uzákonění opatření proti násilí, k prevenci a k poskytnutí finančních prostředků na služby, zmutoval do ideologie non plus ultra.

Včetně podezírání i řady jinak celkem příčetných osobností v Parlamentu, že úmluva ohrožuje českou kulturu a české tradice, že chápe násilí na ženách jako třídní boj, ale ve skutečnosti usiluje o převýchovu mužů a chlapců, že jejím pravým cílem údajně je rozbít rodinu jako takovou.

Na Úmluvě o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí se v roce 2011 dohodla Rada Evropy. Jedna z nejváženějších evropských institucí, založená v roce 1949 na ochranu lidských práv. Z 45 signatářských států ji doposud ratifikovalo 39 zemí. Česko se k nim za současné vlády už nepřidá.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu