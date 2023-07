Kam s nimi? Itálie řeší problémy s nadbytkem turistů

Kdo by to byl řekl. Ještě před dvěma lety italské turistické destinace, postižené pandemií, naříkaly nad nedostatkem návštěvníků a ztrátami výdělků. Covidová krize pominula a turisté (a s nimi i výdělky) se vrátili už vloni, a to v nad očekávání hojném počtu. Komentář Řím 16:30 16. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Turisté plní své telefony obrázky (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Letos se situace v odvětví cestovního ruchu jeví ještě slibněji pro celou oblast jižní Evropy. Počty turistů by měly dokonce překonat hodnoty před pandemií. V Itálii prognózy na letní sezónu ohlašují obrovské nárůsty hotelových rezervací – jen v červnu se navýšily o více než 50 procent oproti stejnému období v loňském roce. A letošní příjmy z turismu se odhadují na 89 miliard eur.

My, kteří žijeme ve starobylých italských městech, pociťujeme momentálně tuto situaci denně na vlastní kůži. Ačkoliv si majitelé turistických zařízení mnou ruce, přelidnění historických center s sebou nese notnou dávku nepříjemností pro místní obyvatele.

Ve středu Florencie například přejít z jedné strany ulice na druhou vyžaduje ostré lokty, neboť nepřetržitý proud turistů tu připomíná prvomájový průvod.

Italské památky i přímořská letoviska zkrátka přitahují vyšší počty návštěvníků, než jich mohou pojmout. Na některých místech je stav natolik neudržitelný, že úřady přistupují k ochranným opatřením, aby tento nápor alespoň trochu odlehčily.

Pokuta za selfie

Benátky například už nějakou dobu zvažují zpoplatnění přístupu do svého centra. Na určité části amalfitánského pobřeží mají povolen vjezd střídavě jen auta s lichými nebo sudými poznávacími značkami. V ligurském Portofinu můžete dostat pokutu, když se kvůli selfie zastavíte a zablokujete průchodnost ulice.

A florentský starosta vydal zákaz otvírání nových zařízení ke krátkodobému pronájmu, jako jsou Airbnb. Už teď jich centrum Florencie čítá přes 8 tisíc.

Cílem zákazu je alespoň trochu regulovat fenomén nadměrného turismu, kvůli kterému si mnoho místních rodin nemůže dovolit pronajmout vlastní byt. Jedná se o vůbec první reformu tohoto typu v Itálii.

Jedna věc je jistá. V souladu se zákonem nabídky a poptávky půjdou letošní italské prázdniny pěkně do peněz. Oproti loňskému roku mají v průměru vyjít o více než 15 procent dráž, ať už se jedná o leteckou či vlakovou dopravu, ubytování, nebo slunečník na pláži. A dokonce třeba za kornoutek zmrzliny zaplatíte letos o 22 procent více než loni v létě.

Co dodat? Ještě před dvěma lety se spekulovalo, že by pandemie mohla mít i jistý pozitivní dopad na rozvoj cestovního ruchu. Že by nadále turistické destinace měly podporovat udržitelný turismus a zaměřovat se spíše na kvalitu zážitků než na přitahování kvantity návštěvníků.

Tuto příležitost jsme však očividně promeškali. Lidé jsou po pandemických restrikcích ochotni investovat více do cestování než do zboží. Svědčí o tom i skutečnost, že nízkonákladové letecké společnosti, jako je Ryanair, nakupují nová a nová letadla, aby do už tak přeplněných historických měst pumpovala další davy.

Autorka je publicistka