Salvini a spol. nemohou mít zájem na řešení migrace. Přišli by o téma

V Itálii minulých dní bylo možné narazit na dvě osobnosti, které vyplnily tamní mediální prostor. První byl portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo, který coby několikanásobný nejlepší hráč planety přestoupil ze španělského Realu Madrid do italského Juventusu Turín. A hned za ním následoval současný italský ministr vnitra a šéf kdysi separatistické strany Liga Matteo Salvini. Komentář Řím Matteo Salvini Liga migrace premiér komentář Plus Robert Schuster 12:00 27. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Italský premiér Matteo Salvini. | Foto: Lisi Niesner | Zdroj: Reuters

První byl portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo, který coby několikanásobný nejlepší hráč planety přestoupil ze španělského Realu Madrid do italského Juventusu Turín. A hned za ním následoval současný italský ministr vnitra a šéf kdysi separatistické strany Liga Matteo Salvini.

Jsem stále ještě mladý a mám rád výzvy, říká Ronaldo po přestupu do Juventusu Číst článek

Zatímco euforii okolo Ronalda pomalu ale jistě vystřídalo očekávání, jestli jeho příchod skutečně může nejbohatšímu italskému klubu přinést potřebné góly a nakonec tolik očekávané úspěchy v evropských pohárových soutěžích, projevuje Salvini tah na branku úplně jiného druhu.

Tím, že prakticky neuplyne dne, aby nepřiložil nějakým prohlášením nebo nápadem polínko do ohně migračního tématu, dokázal na sebe dokonale strhnout veškerou pozornost médií i veřejnosti. Tu zakázal lodím humanitárních organizací vplout do italských přístavů, pokud měly na palubě uprchlíky zachráněné ve Středozemním moři, jindy zase káral ostatní členské státy Evropské unie, že jsou s Itálií nesolidární, když odmítají přebírat běžence, a tím odlehčit napjatou situaci v italských uprchlických táborech.

Kdo je muž, který může změnit Itálii? Salvini je de facto premiér, říká o ministrovi vnitra jeho životopisec Číst článek

Nejnověji přišel s návrhem snížit finanční dávky pro běžence na nejnutnější minimum, čímž může sledovat dva cíle. Buď zmenšit atraktivitu Itálie pro ty uprchlíky, jež Salvini a spol. označují za ekonomické migranty. Anebo ty, kteří již v zemi pobývají, nepřímo motivovat, aby Itálii opustili a šli jinam do Evropy.

Salvini dokázal díky tomu během pár týdnů, jež uplynuly od jmenování nové vlády, zcela zastínit nejenom formálního premiéra, Giuseppe Conteho. Především pak ale koaličního partnera, populistické Hnutí pěti hvězd, které do koalice vstoupilo jako formálně hlavní vládní strana, teď ale často všemi možnými způsoby bojuje o veřejnou pozornost. Salvinimu naproti tomu jakoby pouze stačilo dát každý ze svých nápadů na sociální sítě a o další publicitu se již starat nemusí.

Kde začíná národní zájem dalšího

Pokud neudělá žádnou chybu, která by ho zkompromitovala, může Salviniho hvězda nejenom v italské, ale i v evropské politice v příštích měsících zazářit ještě víc. S ním a jeho stranou totiž pevně počítá Stephen Bannon, někdejší hlavní stratég amerického prezidenta Donalda Trumpa a zakladatel radikálně-konzervativního serveru Breitbart. Ten hodlá vybudovat celoevropskou alianci populistických stran a právě Salviniho Liga se má stát jejím základním stavebním kamenem.

Prvním Bannonovým cílem je uspět při volbách do Evropského parlamentu na jaře příštího roku, a to způsobem, který by zničil tamní desítky let fungující politická spojenectví, a fakticky vnitřně rozložil jedinou evropskou instituci volenou přímo jejími občany.

Jestli je něco takového reálné, se musí teprve ukázat. Kromě migračního tématu, případně nenávisti k „Bruselu“, toho není moc, co by zmíněné strany spojovalo. Pokud samozřejmě pomineme možné financování od sponzorů z Východu.

Každá z nich chce hájit především zájem svého vlastního národa a mantinely jejích možností tím pádem končí tam, kde začíná národní zájem někoho dalšího. V zájmu Salviniho a spol. tak musí nutně být udržovat při životě strach migrace. To ale na druhou stranu také znamená, že nějaká skutečná řešení tohoto problému, která obstojí v praxi a budou trvale udržitelná, od nich čekat nelze.