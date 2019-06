O okolnostech kauzy ruského investigativního novináře Ivana Golunova se informovalo i u nás, proto jen stručné shrnutí. Byl zadržen v Moskvě na ulici. Komentář Moskva 7:00 16. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Po Golunovově propuštění propukla v novinářských kruzích euforie, jako kdyby ruská sborná vyhrála fotbalové mistrovství světa. Nechyběly nadšené výkřiky, že toto je ten pravý Den vítězství (ilustrační foto) | Foto: Dmitry Lovetsky | Zdroj: ČTK/AP

Policie vydala zprávu, že je podezřelý z výroby a distribuce drog, zveřejnila snímky bytové varny. Téměř ihned se ukázalo, že snímky jsou zfalšované.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Alexandr Mitrofanov: Kauza Golunov a kosmonauti, vládci ulic

Vyvolalo to velkou odezvu. V Rusku je veřejným tajemstvím, že policie plní plán tak, že lidem podstrkuje drogy, které nikdy neužívali. Okamžitě se zmobilizovali novináři, kteří zorganizovali personální protesty u sídla moskevské policie. Tento druh protestů je v Rusku legální, přesto byli první účastníci zadrženi policií a odvezeni na stanici, později propuštěni.

Neobvyklá solidarita ale pokračovala a rostla. Byla monitorována nahoře a jako na povel se k ní připojila média a jednotlivci jinak za všech okolností hájící Kreml. Za Vladimirem Putinem zrovna přišla ombusdmanka, jinak generálmajorka policie ve výslužbě, a otázku Golunova v pracovním rozhovoru nadnesla.

Putinovi klesá oblíbenost. Pomohl by dobrý skutek, který by zaujal i protivníky. Takže za několik hodin musel vystoupit ministr vnitra a sdělit, že Golunov je nevinný, a že zároveň dostane prezident žádost o propuštění vysokých policejních náčelníků v Moskvě, kteří jsou za zfalšování tohoto případu zodpovědní. Putin je později odvolal z funkce. Moskevští policisté nyní sbírají podpisy pod petici, aby byli uvedeni zpět do úřadu.

Co bude v Rusku po Putinovi? Číst článek

Kdo je tady vítězem?

Po Golunovově propuštění propukla v novinářských kruzích euforie, jako kdyby ruská sborná vyhrála fotbalové mistrovství světa. Nechyběly nadšené výkřiky, že toto je ten pravý Den vítězství.

Byly však slyšet i střízlivé hlasy. Vyvolalo je chování samotného Golunova a šéfredaktorů médií, kteří za jeho propuštění orodovali nahoře. Vyzvali kolegy i ostatní, aby další den nechodili na manifestaci proti policejní zvůli, ale šli oslavit Den Ruska a trochu se napili, jak se o svátku patří.

Leckdo to dešifroval jako podmínku státní moci, která navíc prostřednictvím svých lidí v mediální sféře už nahlásila a povolila jinou manifestaci 16. června. Demonstraci 12. června zakázala. Přesto do centra Moskvy přišlo hodně lidí. A také příslušníci speciálních jednotek, kterým se kvůli jejich výzbroji v Rusku říká kosmonauti.

Manifestace probíhala klidně. Ale policie nejdříve zaútočila na lidi, kteří měli tričko s nápisem „Jsem Ivan Golunov“, pak se přestala omezovat a zatýkala každého, kdo jí přišel do cesty. Celkově bylo odvezeno po hrubých zásazích proti demonstrantům s následnými fyzickými zraněními, 530 lidí, jak uvedl lidskoprávní server OVD Info.

Státní moc rychle vyvedla naivní občany z omylu, kdo je tady vítězem. Kremelská média se obořila na nevděčníky, kterým úřady vyšly vstříc, ale oni si toho neumějí vážit.

Jeden za druhým se nyní v ruských nerežimních médiích objevují texty, v nichž autoři nadávají státní moci a píšou, že takhle to dál nejde. V ulicích ale vládnou kosmonauti.

Autor je komentátor Práva