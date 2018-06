Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ivan Hoffman: Drama v Kanadě, idyla v Singapuru

Zlobit se na ně, že dojednávají mír by nemělo logiku, když je předtím všichni peskovali za válečnickou rétoriku. A tak se místo kritiky pochybuje: Lze těmto dvěma věřit? Mají jejich podpisy nějakou váhu?

Zdá se, že jsme svědky složitější politické hry, než byla idyla předvedená v Singapuru. Kim jaderné odzbrojení nenabízí výměnou za americké bezpečnostní záruky, nabízené Trumpem. Schůzky s americkým prezidentem se účastnil poté, co zřejmě získal bezpečnostní záruky od Číny a Ruska.

To hlavní, co Donald Trump poskytl Kimovi a co mu mohl poskytnout pouze on, je mezinárodní legitimita. Otevřel mu dveře do klubu, ukončil jeho mezinárodní izolaci. Kim se z diktátora a despoty stal v Singapuru talentovaným mužem, který miluje svou zemi.

Kompliment od amerického prezidenta se hodí. Je pak o to cennější, že takto vlídný není Donald Trump ani ke svým sousedům a spojencům, jak se to ukázalo v Kanadě na setkání G7.

Skoro to vypadá, že si Donald Trump našel nového přítele místo těch starých.

Trump předjímá trend

Skoro to vypadá, že si Donald Trump našel nového přítele místo těch starých. Anebo že když si teď udělal kvůli clům na hliník nové nepřátele v G7, nepotřebuje už mít za nepřítele Kima.

Incident v Kanadě se mimochodem neprávem octnul ve stínu idylky v Singapuru. Summit G7 naznačil, že koncept volného trhu není takovou samozřejmostí, za jakou je vydáván a že vůbec není jisté, zda má budoucnost.

Trump svými výroky o tom, že USA doplácejí na globalizaci, která stojí a padá se smlouvami o volném obchodu, ve skutečnosti útočí na stávající světový řád, kdy už fakticky svět neřídí politici v čele států v zájmu svých voličů, ale globální nadnárodní elita sledující vlastní ekonomické zájmy, která stojí mimo státy a nyní už také nad nimi.

Trump má image chaota, který ve škole nedával pozor na hodině o výhodách volného trhu. Otázka ale je, zda se ti, kteří dávali pozor, nenabiflovali bludy. A zda se dnes všichni ti ekonomičtí machři co mají Trumpa za popletu neúčastní klasického letadla, globální pyramidové hry, která míří ke krachu a ostudě.

Když Trump volá po férovém obchodování, kterým má na mysli, že si jednotlivé státy mají chránit své trhy, dost možná předjímá trend, který je důležitější, než denuklearizace KLDR.