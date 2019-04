Hrad vypálil na Ištvana. Příštím cílem může být šéf žalobců Zeman

Prezidentovo podkopávání pilířů justice zřejmě jen tak neskončí. Poté, co vypluly na veřejnost nátlaky Hradu na představitele vrcholných soudních institucí a prezident opakovaně obvinil tajné služby z poškozování ekonomických zájmů země, zaměřil Miloš Zeman svou palbu i na státní zastupitelství. Komentář Praha 21:00 2. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Olomoucký vrchní státní zástupce Ivo Ištvan | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Terčem nejnovějšího napadení se stal šéf olomouckých žalobců Ivo Ištvan, jehož lidé dozorují zátah na antimonopolním úřadu kvůli mýtnému tendru. Ačkoliv je celé vyšetřování v zárodečném stadiu, hlava státu už má jasno: „Obávám se, že pan Ištvan se chce nějakým způsobem rehabilitovat za předchozí selhání, ale mám dojem, že je to spíše druhé selhání – a v takovém případě už by bylo na místě, aby byl ze své funkce odvolán,“ prohlásil Miloš Zeman.

Tím prvním selháním mínil zásah na úřadu vlády v roce 2013, po němž padla Nečasova vláda. Tehdy ovšem prezident pozval Ištvana na Hrad a veřejně ho podpořil. Čistě účelově, aby pak mohl odmítnout jmenovat premiérkou Miroslavu Němcovou z ODS a sestavit prezidentskou vzdorovládu, která nikdy nezískala důvěru sněmovny.

Nyní Miloš Zeman dává za pravdu kritikům Ištvana, kteří i po letech nepřestávají tvrdit, že tenkrát šlo o prokurátorský puč proti ODS a její vládě. Prezident ve svém mystifikačním vytržení opakoval jejich mantru, že jediným výsledkem zásahu na úřadu vlády jsou nezdaněné kabelky paní Nagyové.

Útok na právní stát

Jenže to už neplatí. Před pár týdny byla Jana Nagyová a bývalí příslušníci Vojenského zpravodajství podmínečně odsouzeni za zneužití tajné služby ke sledování manželky premiéra Nečase. Už samotné podezření na takhle zpupný vpád do soukromí ničím neprovinilé paní Nečasové, by muselo vést k pádu vlády kdekoliv v civilizovaném světě.

Z nynějšího Zemanova útoku na Ištvana opět čiší účelovost. Prezident se rozhodl přispěchat na pomoc premiérovi, s nímž ho svazuje osudové mocenské propojení jako kdysi s Václavem Klausem.

Do mýtného tendru se totiž zamotal Babišův nejspolehlivější spojenec Jaroslav Faltýnek tak vehementně, že by mu mohlo hrozit obvinění z osnování pletich ve veřejné soutěži.

Zemanův útok na státní zastupitelství a jeho agresivita, s jakou volá po hlavě vrcholného žalobce, je ovšem mimořádně destruktivní. Soustava státního zastupitelství je stěžejní orgán, který dohlíží na práci policie. Vyhodnocuje nashromážděné důkazy, na jejichž základě pak vyšetřování zastaví nebo pošle obviněné před soud.

Jakýkoliv tlak zvnějšku a tím spíše z hradních výšin, může nahlodat odhodlání některých žalobců a jejich jistotu, že jsou při své riskantní práci chráněni proti atakům ze strany mocných.

Hradní útok přitom přichází v době, kdy policie ukončila vyšetřování podezřelé padesátimilionové dotace na farmu Čapí hnízdo. A na bedrech státních zástupců teď leží rozhodnutí, zda obžalují premiéra a další obviněné z dotačního podvodu a postaví je před soud.

Se zvláštní naléhavosti v této souvislosti vyznívá prohlášení nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který útok prezidenta na Ištvana označil za útok na právní stát. A teď jde o to, zda prezidentův výpad na Ištvana zároveň není zastrašovací střelbou směrem k jeho nejvyššímu šéfovi.