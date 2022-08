V Izraeli vypukla nová válka s teroristy

Izrael se celý týden snažil zabránit teroristickému útoku, ale nakonec vypukla válka, první od loňského května a po nebývale klidném roce. Komentář Praha 16:31 8. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Palestinské hnutí Islámský džihád vypálilo v noci z pásma Gazy na Izrael přes 100 raket, většina z nich byla ale zachycena obranným systémem a útok si tak nevyžádal žádné oběti | Foto: Amir Cohen | Zdroj: Reuters

Důvodem napětí bylo pondělní zadržení velitele teroristické skupiny Palestinský islámský džihád pro Západní břeh Bassáma Sádího izraelskými speciálními jednotkami v palestinském Dženínu. Byl to velký úspěch, který zásadně naruší aktivitu teroristů na Západním břehu.

Islámský džihád pohrozil Izraeli raketovou odvetou z Pásma Gazy a podle bezpečnostních složek byla hrozba útoku zcela konkrétní.

Armáda hned v úterý uzavřela silnice na jihu země, aby do tamějších osad nepronikl žádný terorista, a kvůli obavám z útoku přestaly jezdit i vlaky. Zavřely se i jižní pláže, polní cesty, vyhlídky a vyvýšené památníky v okolí, které by mohla trefit raketa.

Bylo to poprvé, co byl celý jih země uzavřený jen kvůli zatčení jednoho teroristy a bez jediného incidentu. Fungovat přestal i hraniční přechod z Pásma Gazy, a 14 000 Gazanů tak nemůže dojíždět za prací.

V pohotovosti byly tanky, dělostřelecké a speciální jednotky a protivzdušná obrana, včetně lapačů střel Železná klenba, a nad Pásmem Gazy kroužily ozbrojené bezpilotní letouny, aby zmařily každý pokus o odpálení rakety nebo střelbu snajpra.

Palestinský Dženín se stal nejnebezpečnějším hnízdem teroristů na Západním břehu. Izraelská armáda tam už pět měsíců provádí bezpečnostní operace, zatýká ozbrojence a zabavuje zbraně, kterých jsou v městě doslova tuny.

Razie začaly během jarní vlny terorismu v Izraeli, které podlehlo devatenáct Izraelců. Armáda při zátazích zabila na sedmdesát ozbrojených Palestinců a 1800 dalších zadržela.

Hamás konflikt nechce

Jednašedesátiletý Basám Sádí byl důležitý a nebezpečný. V Dženínu sjednotil ozbrojené skupiny, sháněl finanční prostředky a zbraně, verboval nováčky a platil teroristům za útoky na Izraelce.

Podle bezpečnostní služby Šin Bet vybudoval na Západním břehu silnou a výkonnou ozbrojenou organizaci, zradikalizoval tamější Palestince a zasloužil se o výrazné zhoršení bezpečnostní situace v oblasti. V izraelských věznicích byl už sedmkrát a odpykal si celkem patnáct let.

Islámský džihád ale působí především v Pásmu Gazy, kde je druhou největší teroristickou skupinou po Hamásu. Vznikl v roce 1981 a financuje a vyzbrojuje ho Írán, který také cvičí jeho muže.

Islámský džihád odpaluje z Pásma Gazy na Izrael rakety stejně jako Hamás; má jich z Íránu na 10 000 a dostává od něj i protitankové řízené střely.

Hamás si ale po loňské válce s Izraelem další konflikt zatím nepřeje, protože ještě nenahradil zničenou výzbroj. Snažil se proto Islámský džihád od odvety odradit, a dokonce několik členů skupiny zatkl. Vyjednával i Egypt a Katar, ale marně.

V pátek odpoledne Izrael oznámil, že Islámský džihád odmítá plánovaný útok zrušit. Vzápětí provedl cílený atentát střelou z dronu na velitele vojenského křídla Islámského džihádu v Gaze Tajsíra Džabarího, který útok na Izrael plánoval, a na velitele jednotky protitankových střel Abdulláha Kadúma.

Islámský džihád odpověděl raketami a během čtyřiadvaceti hodin jich na izraelská města vystřelil přes dvě stě.

Obrana funguje

V sobotu večer Izrael zabil velitele jižního vojenského křídla Islámského džihádu Chálida Mansúra, dva jeho zástupce a velitele raketové jednotky Rafáta Zamílího a armáda oznámila, že „zlikvidovala celé nejvyšší velení“ skupiny.

Teroristé pak obvinili Izrael z útoku na uprchlický tábor Džabalíja na severu Pásma Gazy, při kterém zahynulo nejméně devět lidí, včetně čtyř dětí.

Izraelci však všechny útoky natáčejí a na nahrávce je vidět, že do tábora dopadla zbloudilá raketa Islámského džihádu. Podle armády nejméně třetina všech jeho střel dopadla do Pásma Gazy místo do Izraele.

Do nedělního rána teroristé na Izrael odpálili přes 580 raket, ale 97 procent jich zničila Železná klenba. Zatím je jen asi třicet lidí lehce zraněno.

Izrael při náletech zlikvidoval na 140 cílů Islámského džihádu, jako jsou pozorovací stanoviště, vojenské základny, výrobny výbušnin, sklady zbraní, odpaliště raket i jeden útočný tunel, a zabil přes 20 teroristů, většinou těch, kteří se pokoušeli odpálit protitankové řízené střely. Ministerstvo zdravotnictví v Gaze tvrdí, že mrtvých je 32, včetně několika civilistů.

Armáda uvedla, že se snaží do konfliktu nevtáhnout Hamás, a ten se skutečně ani v sobotu nezapojil. Izraelské nálety se proto jeho infrastruktuře vyhýbaly a soustředily se výhradně na cíle Islámského džihádu.

Je to zásadní odklon od dosavadní politiky, kdy Izrael za jakékoli odpálení rakety trestal Hamás coby vládce Pásma Gazy. K odpalovačům Islámského džihádu se však přidali členové ostatních teroristických organizací, jako Fatah předsedy samosprávy Mahmúda Abbáse, Lidová i Demokratická fronta pro osvobození Palestiny nebo Výbory lidového odporu.

Operace bude pokračovat

Armáda povolala 25 000 záložníků a likvidace útočných schopností Islámského džihádu probíhá dál. Speciální jednotky zároveň pokračují v operacích na Západním břehu a v noci na sobotu i na neděli zadržely dalších čtyřicet Palestinců podezřelých z terorismu.

Izraelská opozice, včetně jejího vůdce Benjamina Netanjahua, odložila předvolební boj a vládní protiteroristickou operaci plně podpořila. Neodsoudil ji ani předseda vládní arabské strany Raam Mansúr Abbás, který prohlásil, že jeho uskupení je členem koalice proto, aby pomohlo zlepšit životní podmínky izraelských Arabů, a „ne, aby ovlivňovalo zahraničí a bezpečnostní politiku Státu Izrael“.

Premiér Jair Lapid uvedl, že operace bude pokračovat, „dokud to bude nutné“, a armáda očekává, že potrvá nejméně týden.

Jejím cílem je Islámský džihád oslabit a zásadně snížit jeho schopnost provádět teroristické útoky. O příměří zatím Izrael nejedná a klid zbraní navrhovaný Egyptem odmítl i Islámský džihád.

