Bývalý izraelský premiér Netanjahu odmítl soudní dohodu o přiznání viny

Na videonahrávce uvedl, že je pro něj nepřijatelné prohlášení o „mravní zavrženíhodnosti“, které dohoda vyžaduje – protože nemá v úmyslu odejít z politiky. A dodal, že zůstává předsedou strany Likud i vůdcem pravicového bloku a znovu se stane i premiérem.

Netanjahu je obžalován ve třech případech z podvodů, zneužití pravomoci veřejného činitele a korupce. Údajně přijímal nákladné dary v hodnotě statisíců dolarů; nabízel vlastníkovi jednoho deníku prosazení zákona, který oslabí jeho konkurenta, pokud se list zdrží kritických zpráv o premiérovi a jeho rodině; a sliboval finanční výhody majiteli telekomunikační firmy Bezek, když zařídí, aby jeho zpravodajský server psal o Netanjahuovi jen kladně.

Netanjahu vždycky tvrdil, že je ve všech bodech obžaloby nevinen a jediným cílem soudního procesu je vyštvat ho z politiky.

Proces probíhá už třetí rok, a tak mu nejvyšší státní zástupce Avichaj Mandelblit nabídl dohodu, která by ho ukončila a umožnila Netanjahuovi vyhnout se vězení. Měl přiznat vinu jen z podvodů a zneužití důvěry, státní zastupitelství by zrušilo obžalobu z podplácení a někdejší premiér by byl místo nepodmíněného trestu odsouzen nanejvýš k devíti měsícům veřejných prací.

Musel by však také prohlásit, že jeho chování bylo „mravně zavrženíhodné“, což by mu znemožnilo návrat do politiky na sedm let.

Přijímání nezákonných darů

Dohodu bylo třeba vyjednat rychle, protože nejvyššímu státnímu zástupci vyprší 1. února mandát. Podle Netanjahuových obhájců byla nabídka výhodná, a tak o ní začali se státním zastupitelstvím jednat. Souhlasil i Netanjahu, čímž šokoval své příznivce, kteří věří v jeho nevinu.

Netanjahu doufal, že se mu podaří Mandelblita přesvědčit, aby od své podmínky upustil, ale marně. Nejvyšší státní zástupce je podle řady zdrojů přesvědčen, že Netanjahu představuje hrozbu pro demokracii, a to i jako současný vůdce opozice.

Soudní dohodu mu však nenabídl proto, že by nevěřil v jeho odsouzení – starosti mu dělá délka procesu, v němž soudci často vyhoví žádosti obhájců o odklad. Proces tak může trvat i pět let. Za tu dobu by se konaly nejméně jedny volby a neodsouzený Netanjahu smí kandidovat.

Mandelblit se bojí, že kdyby se stal Netanjahu znovu premiérem, prosadí takové změny v soudnictví a politickém systému, že naruší demokracii Izraele a udělá z něj druhé Maďarsko či Polsko. Proto Mandelblit trvá na prohlášení o mravní zavrženíhodnosti; sedm let mimo politiku, které obnáší, by snad 72letého Netanjahua z politiky vyřadilo.

Zpráva o nabízené dohodě měla většinou negativní ohlas, ale i příznivce. Její odpůrci upozorňovali, že by se Netanjahu vyhnul zaslouženému trestu a dohoda by nahlodala důvěru veřejnosti ve spravedlnost, soudy a státní instituce. Podle stoupenců dohody by zase uklidnila ostře rozdělenou politickou scénu i společnost, protože by opadly vášně Netanjahuových stoupenců.

Soudní proces teď bude pokračovat. Je však nepravděpodobné, že by soudci nenašli dostatek důkazů a osvobodili ho; vypovídal už Netanjahuův bývalý spolupracovník, který se stal korunním svědkem, a podle kuloárových informací bude Netanjahu skoro jistě odsouzen za přijímání nezákonných darů. Ostatně jeho obhájci by mu nedoporučovali jednat o částečném přiznání viny, kdyby byli přesvědčeni, že ho soud osvobodí.

Čím déle bude proces trvat, tím horší bude jeho pozice. Už příští týden má vypovídat další korunní svědek obžaloby, bývalý generální ředitel ministerstva komunikací, jemuž Netanjahu údajně nařídil, aby poskytl neoprávněné výhody majiteli telekomunikační firmy.

Jestli půjde Netanjahu do vězení, beztak se nebude smět do politiky vrátit sedm let – a s nepodmíněným trestem to bude trvat ještě déle. Zatím však zřejmě doufá, že získá výhodnější soudní dohodu od nového nejvyššího státního zástupce. Jeho volba bude ale trvat řadu týdnů a prozatímní šéf úřadu, státní žalobce Amit Aisman, už uvedl, že se touto kauzou zabývat nebude.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu