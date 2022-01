Netanjahu končí, Izrael se otřásá

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu občas působil, jako kdyby nikdy nehodlal odejít. Novináři zas už několikrát ohlašovali jeho konec a Netanjahu vposledku vždy našel způsob, jak se udržet u moci. Teď ale ta chvíle asi nastala – i když jinak, než si mnozí představovali. Komentář Praha 6:29 22. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izraelský premiér Benjamin Netanjahu | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Netanjahu je politik s neobvyklou výdrží a mimořádnou schopností umocnit své síly a oslabit možnosti svých protivníků. Přesto ho čtyři věci ohrožovaly: volební výsledek, který by nestačil na sestavení vlády; vzpoura uvnitř vlastní strany Likud; únava společnosti – a tlak justice kvůli několika různým kauzám. Netanjahua nakonec porazila postupná kombinace všech čtyř faktorů.

Nejdříve se mu vloni sice podařilo v podstatě vyhrát, ale s 30 procenty nedokázal poskládat vládu. Komu to něco připomíná, ať zvedne ruku.

On i jeho přívrženci se snažili překazit sestavování vlády bez Likudu, ale nevůle vůči Netanjahuovi i u části pravice byla už příliš silná. A mezitím se ukázalo, že už i jeho spolustraníci cítí expremiérovu krev a objevilo se překvapivě mnoho korunních princů.

Zmizení problému

Netanjahu vytlačený od moci začal ztrácet půdu pod nohama i tváří v tvář prokurátorovi Avichaji Mandelblitovi, který řídí vyšetřování. Proto se v posledních dnech objevily informace, že Netanjahu by mohl přijmout dohodu – přizná určité přečiny, vyhne se tak trestu odnětí svobody, ale dobrovolně se v nějaké podobě zřekne politické činnosti, například na několik let.

Existenci této dohody vlastně nikdo nezpochybňuje, ale spekuluje se o jejím obsahu. Netanjahu údajně odmítal, aby dohoda zahrnovala jeho uznání, že se dopustil morálně odsouzeníhodné činnosti. Je možné, že nadále počítá s návratem i po letech, a otevřené přiznání korupce by považoval za nevýhodné – anebo si chce udržet tvář.

Současně je pravděpodobné, že jednání inicioval sám, protože seznal, že jeho šance tváří v tvář justici nebyly velké a jeho obhajoba byla velmi drahá.

Proč by ale na dohodu přistoupil prokurátor Mandelblit, když už se blížil k vítězství? Lidé zevnitř justice prý chtěli, aby z výchovných důvodů expremiérův soud dospěl až k rozsudku. Podle Mandelblitových kritiků chtěl prokurátor triumfovat ještě před svým únorovým odchodem z funkce a otevřít si tak třeba cestu ke kariéře člena izraelského Nejvyššího soudu.

Mandelblit měl pravděpodobně jiné důvody – vyšetřování Netanjahua, které se táhne léta, má nesmírně ničivý dopad na několik segmentů izraelského života. Značně zatěžuje vztah justice s pravicovou částí společnosti, která sice nepochybuje o expremiérově korupci, ale soudy vidí jako baštu levice a justičního aktivismu. Netanjahua vidí především jako oběť.

Rozdělená je i izraelská společnost, mimo jiné i kvůli vlekoucím se Netanjahuovým kauzám. Opět to trochu připomíná české štěpení kolem osobností prezidenta Miloše Zemana nebo expremiéra Andreje Babiše (ANO). S odchodem Netanjahua do ústraní je šance, že část napětí se vytratí.

Kam s ním?

Osud Netanjahua je modelovým příkladem problému, co v demokracii s politikem, který nemá ve svém rybníce konkurenci, ale současně neváhá vědomě rozdělovat společnost, aby se udržel, vleče sebou nějakou zátěž, třeba obavu z trestního stíhání a do toho všeho je v politice přítomen velmi dlouhou dobu.

Konkrétně Netanjahu byl podruhé premiérem od roku 2009 do loňska.

Pokud Netanjahu navždy, nebo na několik let zmizí, také to vyvolá otřesy. Nejdříve v jeho vlastní straně, kde se strhne boj. Současně je nutné si uvědomit, že Likud je typická premiérská strana, a koho si členové Likudu zvolí do čela, ten bude pravděpodobně příštím předsedou vlády.

A zmizí-li z čela Likudu Netanjahu, zmizí i důvod, proč drží pohromadě současná krkolomná koalice, kterou spojuje především snaha udržet expremiéra mimo vládu. Pak by se současný kabinet zahrnující pravici i levici, židovské nacionalisty i arabské islamisty asi brzy zhroutil. A sestavovala by se vláda nová, nebo by byly vypsány další volby.

V Česku jsme podrobně sledovali izraelský boj s covidem. Teď bude zajímavé sledovat, jak se tamní společnost, politická sféra a také justice vypořádávají s člověkem, který byl až příliš úspěšný, ale za cenu demagogie a zatěžování společnosti svými kauzami.

Autor je komentátor Českého rozhlasu