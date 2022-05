Izraelská vláda přežila další pokus o svržení

Izraelská vláda Naftaliho Bennetta v pondělí i bez parlamentní většiny ustála dvojí hlasování o vyjádření nedůvěry, ale v úterý nastal nečekaný zvrat. Arabské uskupení s názvem Společná kandidátka, které doposud tvrdilo, že nebude pomáhat opozičnímu vůdci Benjaminu Netanjahuovi svrhnout vládu, si to rozmyslelo. Komentář Izrael 18:58 12. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izraelský premiér Naftali Bennett | Foto: Maya Alleruzzo | Zdroj: Reuters

Předseda jedné z jeho stran Ahmad Tíbí prohlásil, že Bennettův kabinet „řeší záležitosti Arabů ještě hůře než ten předchozí“ a Společná kandidátka bude ve středu hlasovat pro jeho pád. Ještě v pondělí přitom hlasovala opačně.

Strana Likud bývalého premiéra Netanjahua chtěla ve středu předložit zákon o rozpuštění Knesetu a předčasných volbách, ale nebyla si jistá potřebnou většinou. Kdyby zákon neprošel, směla by opozice podle pravidel předložit další návrh až za půl roku a tak dlouho Netanjahu čekat nechce.

Rozhodnout měl postoj vládní arabské strany Raam, která před třemi týdny pozastavila členství v koalici na protest proti zásahům izraelské policie proti arabským výtržníkům na jeruzalémské Chrámové hoře.

V úterý jednala o dalším postupu se svým náboženským orgánem, radou Šúrá, a ve středu ráno měla oznámit, zda ve vládě zůstane, nebo ji potopí. Ráno však plánovanou tiskovou konferenci zrušila na protest proti zatím neobjasněné smrti novinářky katarské stanice Al-Džazíra během izraelského zásahu proti teroristům v palestinském Dženínu.

Čas do svého předčasného konce

Raam, který je první arabskou vládní stranou v dějinách Izraele, nakonec oznámil, že v koalici zůstává. Bylo jasné, že opozice většinu pro rozpuštění Knesetu nemá, a tak návrh zákona stáhla a čeká na další příležitost.

Netanjahu svůj boj o návrat k moci zesílil poté, co začátkem dubna opustila vládní koalici už druhá členka Benetovy strany Nová pravice a vláda ztratila parlamentní většinu. Má teď ve 120členném Knesetu 60 mandátů stejně jako opozice a extrémní potíže prosadit jakýkoli zákon, ale ještě nepadla.

Ani případné středeční hlasování by ji nepoložilo hned. Zákon by nejdřív putoval do Organizačního výboru k zevrubnému rozpracování a potom by musel třikrát získat souhlas celého pléna, k němuž opozice potřebuje parlamentní, nikoli jen početní většinu, tedy nejméně 61 hlasů. Až po třetím schválení by se Kneset rozpustil a bylo by určeno datum voleb.

Podle pondělního průzkumu 13. televizní stanice by ale předčasné volby stejně nic nevyřešily. Strany vládní koalice by získaly jen 53 křesel a k většině by jim chybělo osm mandátů, protože arabský Raam by se do parlamentu už nedostal. A Netanjahuův Likud by sice vyhrál s 36 křesly, ale i se svými ultraortodoxními spojenci by dal dohromady jen 59 mandátů.

Měl by však velkou naději získat přeběhlíky z Bennettovy strany, kdyby jim slíbil posty ve své budoucí vládě. Pokud je přesvědčí, bude osud současného kabinetu definitivně zpečetěn.

Dva členové Bennettovy strany, která je považována za nejslabší článek koalice, už zběhli a Netanjahu pracuje na dalších. Jeden poslanec Nové pravice dokonce nedávno podmínil své setrvání v koalici několika obtížnými požadavky a dva ze tří už kabinet kvůli přežití splnil.

Slíbil odklad zrušení finanční podpory jeslím pro děti studentů náboženských škol a napojení nezákonných židovských osad v Judsku a Samařsku na elektrickou síť. Poslanec Nir Orbach zatím v koalici zůstává, ale možná ne nadlouho.

Bennettova vláda si Izraelce nezískala a většina obyvatel by si dodnes přála návrat Netanjahua. K Bennettově neoblíbenosti přispělo i odhalení, že stát platí za jídlo pro celou jeho rodinu a Bennettovi si nechali za miliony šekelů zrenovovat na státní náklady soukromou vilu v městě Raanana.

Benet dokonce dostal dva dopisy s výhrůžkami smrtí a přiloženými kulkami, jaké v 90. letech chodily i premiérovi Jicchaku Rabinovi, než ho izraelský pravicový extremista zavraždil.

K nelehké situaci vlády přispívá i probíhající vlna palestinského terorismu, která si už vyžádala 18 mrtvých Izraelců. Roste také napětí s teroristickým hnutím Hamás, které neustále vyhrožuje útoky a podněcuje je, ačkoli další válku s Izraelem si nepřeje.

Kabinet se navíc příliš neshodne a Bennett, ministr zahraničí Jair Lapid a ministr obrany Benny Ganc spolu soupeří a nepostupují jednotně.

Bennettovu vládu tentokrát zachránila arabská strana, která se ještě nevzdala naděje, že se jí podaří dosáhnout zlepšení života izraelských Arabů. Kabinet si však jen prodloužil čas do svého předčasného konce; bez parlamentní většiny nemá budoucnost a opozice boj o jeho svržení nevzdává.

