Izraelská vláda před pádem

Po pouhých deseti měsících u moci se izraelská vláda premiéra Naftaliho Beneta zničehonic ocitla na začátku svého předčasného konce, který už nelze odvrátit. Z koalice nečekaně vystoupila členka jeho strany Nová pravice Idit Silman a kabinet má teď stejných šedesát parlamentních křesel jako opozice. Komentář Praha 6:29 10. dubna 2022

Opoziční vůdce Benjamin Netanjahu nikdy nepřestal přesvědčovat pravicové vládní poslance, aby opustili kabinet „zrádců“, který vládne s levicí a Araby.

Hlavním terčem byla právě nezkušená Idit Silman. Svůj odchod z vládní koalice zdůvodnila neustálým narušováním židovského charakteru Státu Izrael.

Poslední kapkou podle ní bylo, že ministr zdravotnictví Nican Horovic vyzval nemocnice, aby o nadcházejícím svátku Pesach respektovaly rozhodnutí Nejvyššího soudu, podle kterého lidé smějí do zdravotnických zařízení přinášet chamec, tedy „kvašené pokrmy“, které věřící židé nesmějí o Pesachu konzumovat, včetně chleba a dalšího kynutého pečiva, alkoholu, těstovin nebo piva.

U Idit Silman ale šlo jen o zástupný důvod; čelila obrovskému tlaku Likudu a jako první podlehla nevybíravé šikaně Netanjahuových stoupenců – deset měsíců trvajícím verbálním útokům proti sobě, manželovi i malým dětem, urážkám, výhrůžkám, a dokonce i fyzickému napadení. Likud jí údajně ve své budoucí vládě nabídl pozici ministryně zdravotnictví.

Chybějící většina

Rozhodnutí vystoupit z koalice všechny vládní strany zaskočilo; i Benet a členové jeho strany se to dozvěděli z médií.

Jeho vláda má čím dál větší potíže. Brzy po nástupu k moci ztratila jednoho poslance premiérovy Nové pravice a měla jen těsnou většinu jediného hlasu. Přesto se jí podařilo prosadit řadu dobrých a prospěšných kroků a uklidnit politickou scénu.

Sám Naftali Benet ale příliš oblíbený není; věnuje se víc budování vlastní mezinárodní pověsti než domácím problémům. Přestože nemá žádné diplomatické zkušenosti, pokoušel se dokonce dojednat příměří mezi invazním Ruskem a napadenou Ukrajinou, ale bez úspěchu. Zanedbával i svou vlastní stranu, která se ukázala jako nejslabší článek koalice. Podle průzkumu z konce března chválí jeho výkon ve funkci jen 14 procent Izraelců, zatímco 55 procent si přeje návrat Netanjahua.

Teď vláda nedokáže prosadit jediný zákon bez podpory opozice. Kdyby se Likudu podařilo získat ještě jednoho vládního poslance, mohl by s podporou všech ostatních opozičních stran kabinet svrhnout schválením zákona o rozpuštění Knesetu a volbách, už pátých od jara 2019.

Netanjahu by mohl vytvořit novou vládu i bez voleb v rámci současného Knesetu, ale to by musel sehnat sedm zběhů, protože opoziční arabské uskupení Společná kandidátka vznik pravicové vlády nepodpoří. Proto se teď Likud intenzivně zaměří na další členy Benetovy Nové pravice a zřejmě i strany Modrobílá ministra obrany Bennyho Gance, který je ve vládě dlouhodobě nespokojený a má spory s premiérem i ministrem zahraničí Jairem Lapidem. Ganc ale už osobně zažil, že Netanjahu nedrží slovo, a tak se zdá nepravděpodobné, že by jeho slibům uvěřil.

Pokud by opozice už žádného přeběhlíka nesehnala, může Benetova vláda zůstat u moci až do příštího roku, kdy bude Kneset schvalovat další rozpočet; když ho nepřijme, musí se automaticky rozpustit a budou následovat volby. Kabinet bez parlamentní většiny by toho ale do té doby příliš neprosadil.

Odejdou i další?

Další zběh se ale rýsuje. Člen Benetovy strany Nir Orbach pohrozil ve čtvrtek odchodem, pokud vláda neobnoví zrušené příspěvky na jesle pro děti studentů náboženských škol, neschválí výstavbu nových domů pro izraelské osadníky na Západním břehu a nenapojí nelegální osady na rozvodnou síť. Všechny požadavky jsou kvůli složení koalice obtížně splnitelné.

Návrat Netanjahua do premiérského křesla nejde vyloučit, přestože už třetím rokem pokračuje jeho soudní proces kvůli korupci, zneužití důvěry veřejnosti a podvodům. Dokud ale není pravomocně odsouzen – a to nebude ještě dlouho –, může kandidovat i být premiérem.

Byl by to premiér proruský; právě za jeho vlády navázal Izrael s Ruskem vřelé vztahy, a když Netanjahu vloni odcházel do opozice, Putin mu dokonce písemně poděkoval za spolupráci a „vzájemné pochopení“. Po ruské invazi na Ukrajinu Netanjahu nabádal Benetovu vládu k obezřetnému postupu. Dodnes ruské řádění na Ukrajině neodsoudil, a kdyby byl premiérem, byl by proruský celý jeho kabinet; ne jako ten současný, ve kterém někteří ministři Rusko hlasitě kritizují, ale premiér nikdy.

Nové volby by podle čerstvých průzkumů sice Netanjahuův Likud vyhrál, ale nesestavil by vládu bez některé ze současných vládních stran. Benetova vláda se ale už nemá, jak zachránit, a Netanjahu, který nikdy nepřestal věřit, že se do premiérského křesla vrátí, má teď k svému cíli blíž.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu