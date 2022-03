Po úspěšných projevech k europarlamentu a zákonodárcům Británie, Německa či Spojených států oslovil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli také izraelský Kneset. Všude jinde se dočkal mohutného potlesku vestoje, ale Izraelce nenadchl. Praha 12:29 23. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nakonec se s Izrael s Kyjevem dohodli, že proběhne přes Zoom a připojí se i poslanci v zahraničí | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Kneset neprojevil přílišný zájem, už když Zelenskyj projev poslancům nabídl. Předseda parlamentu Miki Levy ho nejprve odmítl s tím, že Kneset má jarní přestávku a čeká ho renovace, protože se bál, že zákonodárci se kvůli projevu nevrátí z dovolené.

Gita Zbavitelová: Nešťastný projev Zelenského v izraelském parlamentu

Nakonec se s Kyjevem dohodli, že proběhne přes Zoom a připojí se i poslanci v zahraničí.

Plán však rozladil ruského velvyslance, který chtěl před projevem posluchačům vysvětlit, jak se věci mají podle Kremlu. Tomu se naštěstí podařilo zabránit, a tak se aspoň ruští hackeři neúspěšně pokusili projev přerušit.

Poslanci se nakonec připojili skoro všichni. Kromě většiny arabských zákonodárců, z nichž jeden prohlásil, že válku na Ukrajině rozpoutalo NATO.

Zelenskyj ve svých projevech občas použije nějakou paralelu, která má publiku přiblížit, s čím se Ukrajina potýká; Američanům zmínil útok na Pearl Harbor, Britům zas bitvu o Británii. Izraelcům citoval Goldu Meirovou, která se na Ukrajině narodila, ale také si na ně poněkud nevhodně připravil holokaust.

Spolupráce s Ruskem

Řekl jim, že Ukrajinci dnes bloudí po světě a hledají útočiště stejně jako Židé před nacisty a Moskva usiluje o totéž „konečné řešení“ Ukrajinců jako Hitler pro Židy.

Trochu útočně se Izraele zeptal, proč Ukrajině nepomáhá jako jiné země a nepřijímá víc uprchlíků. A znovu požádal o izraelské zbraně, zejména lapač střel zvaný Železná klenba (Iron dome), které Izrael Ukrajině dlouhodobě odmítá.

Postěžoval si, že země jen hájí své zájmy a neuvalila na Rusko žádné sankce, a nepříliš šťastně připomněl, že „Ukrajinci před 80 lety zachraňovali Židy“.

Takoví sice skutečně byli a jeruzalémský památník obětem holokaustu Jad Vašem udělil za záchranu židovských životů titul Spravedlivý mezi národy skoro 2 700 Ukrajincům, ale bohužel bylo mnohem víc těch, kteří nacistům pomáhali Židy vraždit – podle německého historika Dietera Pohla až 100 tisíc.

Stříleli muže, ženy a děti do vykopaných jam a jen v rokli Babí Jar povraždili v září 1941 během pouhých dvou dnů skoro 34 tisíc Židů. Na Ukrajině jich za holokaustu zahynulo víc než půldruhého milionu. Tohle všechno Izraelci dobře vědí a mnozí měli mezi zavražděnými příbuzné – ostatně i Volodymyr Zelenskyj.

Řada poslanců a ministrů označila přirovnání války na Ukrajině k holokaustu za „nehorázné“. Ministr pro komunikace Joaz Hendel připomněl, že „genocida Židů se odehrávala i na ukrajinské půdě“.

A i když „je válka strašná, je její přirovnávání k hrůzám holokaustu a konečnému řešení nevhodné“. A poslanec pravicového Likudu Juval Štejnic prohlásil, že „srovnávat jakkoli hroznou válku na Ukrajině s vyvražďováním Židů v plynových komorách je zkreslováním dějin“ a „Ukrajinci na své chování k Židům za druhé světové války pyšní být nemohou“.

Novináři označili Zelenského projev za vyčítavý a obviňující a jeho přirovnání války k holokaustu za šokující. Rovněž se jim nelíbilo, že kritizoval premiéra Naftaliho Beneta za jeho snahu o zprostředkování míru, když ho o to sám požádal. A poukázali i na to, že přestože chce Izrael zůstat nestranný a zbraně na Ukrajinu poslat nehodlá, ani to z technických důvodů nejde.

Přitom Izrael podle svých možností Ukrajincům pomáhá. Přijímá ukrajinské Židy, kteří vyhovují přistěhovaleckému zákonu, a chystá se jich trvale začlenit až 100 tisíc.

Po velkém tlaku veřejnosti sympatizující s Ukrajinou se nakonec rozhodl dočasně přijmout i 25 tisíc Ukrajinců nežidovského původu, přestože je a chce zůstat židovským státem. A tento týden otevře polní nemocnici v ukrajinském městečku Mostyska nedaleko hranic s Polskem.

Zelenskyj si svou necitlivost zjevně uvědomil a ještě v neděli v noci kontaktoval izraelské představitele znovu; poděkoval Benetovi za jeho mírové úsilí a vyjádřil i pochopení pro izraelskou snahu hájit vlastní zájmy.

Izrael potřebuje s Ruskem spolupracovat při bombardování íránských pozic v Sýrii; Írán je jeho největším nepřítelem a existenční hrozbou.

Zelenskému samozřejmě nelze zazlívat, že je v současné katastrofální situaci pod obrovským tlakem a mobilizuje celý svět k pomoci své zemi.

Zbraně od Izraele sice nezíská, ale jinak bude všechno při starém – Izrael bude dál přijímat ukrajinské Židy a ve stanoveném počtu i nežidy a posílat na Ukrajinu humanitární pomoc.

A premiér Benet, který ruskou invazi na Ukrajinu ještě ani jednou explicitně neodsoudil, bude dál usilovat o zprostředkování příměří jako při své nedávné návštěvě Moskvy.

Nejmenovaní vládní představitelé po projevu Zelenského řekli novinářům, že dosavadní izraelská politika se nezmění.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu