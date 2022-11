Netanjahu má potíže sestavit vládu

Problémem je především předseda ultranacionalistické strany Náboženský sionismus Becalel Smotrič, ale i jeho volební partner, šéf extremistického uskupení Židovská síla, Itamar Ben Gvir, nebo vůdce ultraortodoxní strany Šas Arje Deri.

Smotrič si usmyslel, že bude ministrem obrany, přestože absolvoval jen zkrácenou vojnu a nemá žádné bojové zkušenosti. Širším problémem jsou i jeho radikální názory na Palestince a podpora anexe Západního břehu.

Spojené státy daly Netanjahuovi jasně najevo, že s takovým ministrem obrany nebudou jednat, což by vážně zkomplikovalo vzájemné vztahy.

Obava z ukončení spolupráce

Netanjahu si nemůže Američany znepřátelit, protože by ohrozil spojenectví, spolupráci i miliardy dolarů, které od nich Izrael každý rok dostává. Netanjahu to dobře ví a nechce Smotričovi resort obrany dát.

Řekl mu, že si to nepřejí Američané, a nabídl mu ministerstvo financí, ale Smotrič si postavil hlavu a už deset dní s ním v podstatě nevyjednává.

Ministerstvo financí si však nárokuje Arje Deri, kterému by Netanjahu dal raději resort obrany. Byl by to další „kozel zahradníkem“ – od roku 1999 si odseděl skoro dva roky ve vězení za korupci a podvody a po svém návratu do politiky byl před čtyřmi lety znovu obžalován z řady trestných činů, včetně neplacení daní a praní špinavých peněz.

Letos v lednu uzavřel soudní dohodu, ve které se k činům doznal, a výměnou za podmíněný trest souhlasil s pokutou a odchodem z parlamentu.

Jeho vstup do vlády bude proto vyžadovat legislativní kroky – změnu zákona, který zakazuje odsouzenému být ministrem, a přijetí nového, jenž by stanovil nadřazenost rozhodnutí Knesetu nad verdikty Nejvyššího soudu, který v neděli může veškerou legislativu anulovat.

Zrušení zákona o Nejvyšším soudu jako konečné soudní instance podporují všechny čtyři strany plánované koalice Netanjahua – Náboženský sionismus, ultraortodoxní Šas a Jednotný judaismus Tóry i Netanjahuův Likud.

Porušení svobody

Ve čtvrtek vyzvala Netanjahua stovka izraelských soudců a soudních expertů, aby nadřazenost Nejvyššího soudu nerušil, protože by to výrazně poškodilo dodržování lidských práv – poslanci by pak mohli prostou většinou hlasů omezovat pohyb, zakazovat demonstrace, porušovat svobodu vyznání nebo nařizovat sledování osob.

Vedlo by to k oslabení nezávislosti izraelského soudnictví a to by otevřelo cestu k vyšetřování izraelských politiků v jiných zemích a jejich souzení mezinárodním tribunálem.

Relativně nejmenší problém představuje pro Netanjahua radikál a rasista Itamar Ben Gvir, který chce být ministrem veřejné bezpečnosti.

Budoucí premiér ve středu přistoupil na všechny jeho požadavky – mimo jiné i na legalizaci nezákonných osad na Západním břehu, posílení těch stávajících nebo zmírnění trestů za takzvané zemědělské zločiny, tedy vypalování a kácení olivovníků palestinských farmářů nebo vraždění jejich hospodářských zvířat izraelskými osadníky.

Ben Gvir v pátek oznámil, že jeho strana Židovská síla se odděluje od Náboženského sionismu, pod jehož hlavičkou kandidovala, a bude v Knesetu vystupovat samostatně, ale vyjádřil podporu Smotričově požadavku ministerstva obrany.

Vláda bez Smotriče?

Netanjahu změnil taktiku, aby Smotriče přiměl ustoupit. Oznámil, že svou vládu představí ve středu parlamentu s tím, že v ní jeho Náboženský sionismus nezasedne a koalice bude mít ve 120členném Knesetu jen 57 hlasů místo původně zamýšlených 64.

I tak by měl víc mandátů než opozice, tedy dosluhující vládní koalice, která jich získala jen 51. Netanjahu doufal, že Smotrič by vládu nepotopil, ale ten prohlásil, že by hlasoval proti ní. A bez něj by vláda neprošla.

I kdyby však Smotrič ustoupil a ministrem obrany se stal Arje Deri, byla by to neméně podivná volba – o zahajování a ukončování válek, vojenských odvet nebo případném útoku na íránské jaderné továrny by rozhodoval člověk, který se vyzná jen v Talmudu a Tóře a je odpůrcem povinné vojny pro náboženské studenty. Deri však zatím resort obrany odmítá.

Netanjahu by dal Smotričovi nejraději ministerstvo spravedlnosti. Smotrič nejen podporuje omezení pravomocí Nejvyššího soudu, ale také chce zrušit Netanjahuovo trestní stíhání a probíhající soud kvůli korupci, podvodům a zneužití důvěry.

Smotrič by v žádné vládě nikdy být neměl, ale bez něj ji Netanjahu, jak se zdá, nesestaví. I Smotrič byl ve vězení za plánování teroristického útoku na Araby a je ztělesněním intolerance – odpůrcem homosexuálů, které považuje za „nenormální“, nenávidí Araby a odmítá jiný než ultraortodoxní judaismus, k němuž se však v Izraeli hlásí jen necelých 13 procent obyvatel.

Smotrič by nejradši proměnil zemi v teokracii nebo, jak řekl dosluhující ministr financí Avigdor Liberman, „v režim ajatolláhů“.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu.