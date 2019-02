Předvolební boj v Izraeli je spíš ‚kmenová válka‘

Volební komise v Izraeli ve čtvrtek uzavřela registraci do předčasných dubnových voleb – letos kandiduje rekordních 47 stran, dvakrát víc než před čtyřmi lety. Do hlasování zbývá necelých sedm týdnů a předvolební kampaň náležitě přituhuje. Provází ji rány pod pás, útoky, machinace, nevkus a pomluvy, porušování volebního zákona, zahraniční zásahy i fake news. Deník Jisrael hajom to shrnul slovy: „To není předvolební kampaň, ale válka mezi kmeny.“ Komentář Praha 12:34 24. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Uskupení Modrobílá: zleva Moše Jaalon, Beny Ganc, Jair Lapid a Gabi Aškenazi | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Letos je boj obzvlášť vzrušující. Premiér Benjamin Netanjahu vyhlásil volby v naději, že vyhraje, a tím se vyhne obžalobě z korupce a zneužití postavení veřejného činitele, která mu hrozí.

Generální prokurátor však jeho naděje poměrně brzy zmařil. Potvrdil, že o obžalobě rozhodne ještě před volbami, a proslýchá se, že ji vznese nejméně v jednom ze tří případů, v nichž je premiér vyšetřován.

Netanjahu je přesto přesvědčen, že ho volební vítězství zachrání před soudním procesem, a bojuje, seč může. Obviňuje televizní stanice, které o jeho kauzách informují, že „lidem vymývají mozky“, označuje jejich zprávy za „fake news“ a hrozící obžalobu nazývá „spiknutím levice s cílem ho svrhnout“.

Jeho lidé zastrašují státní zástupce a jeho strana Likud na předvolebních plakátech přeškrtává tváře novinářů, kteří o premiérových případech píšou. Likud si také na stranickém facebooku zřídil vlastní televizní stanici, kde Netanjahu útočí na své soupeře a zdůrazňuje vlastní úspěchy.

Fake news

Přesto až do čtvrtka průzkumy předpovídaly vítězství Likudu. Pak se však situace prudce změnila – dvě nové centristické strany a jedna parlamentní uzavřely přelomovou dohodu, že půjdou do voleb společně, aby Netanjahua porazily.

Nové uskupení s názvem Modrobílá (Kachol Lavan) podle barev izraelské vlajky vedou tři bývalí náčelníci hlavního štábu armády – Beny Ganc se svou novou stranou Nezlomnost pro Izrael (Chosen le-Jisrael), Moše Jaalon s novým uskupením Telem a Gancův předchůdce v čele armády Gabi Aškenazi – a spolu s nimi Jair Lapid, předseda opoziční strany Existuje budoucnost (Ješ Atid).

Nepravicoví Izraelci jsou nadšení, že tato čtveřice nesobecky odložila osobní ambice, aby zachránila zemi před mocichtivým Netanjahuem, a Izrael zažije poprvé po několika desetiletích politické převahy Likudu skutečný volební boj.

Podle průzkumů by nyní Modrobílá Likud porazila, přestože ještě ani neoznámila politický program. Netanjahu má z Gance obavy už od vzniku jeho strany a nevybíravě na něj útočí. Tvrdí voličům, že Ganc je neschopný levičák, nevyzná se v ekonomice, jeho aliance by vládla společně s Araby, ohrozila by bezpečnost země a zrušila židovské osady na Západním břehu.

Ganc si nenechává nic líbit – zveřejnil například telefonní čísla premiéra a ministrů Likudu, aby je Izraelci mohli osobně kritizovat, že umožňují vyplácení katarských peněz teroristickému Hamásu v Pásmu Gazy.

Spojení s ultrapravicí

Netanjahu dokonce podnikl bezprecedentní krok s cílem dostat do parlamentu víc potenciálních pravicových spojenců – přesvědčil vládní stranu Židovský domov (Ha-bajit ha-jehudi), aby se do voleb spojila s ultrapravicovým a rasistickým uskupením Židovská síla (Ocma jehudit), jejímiž členy jsou stoupenci dnes už zakázané krajně pravicové a ostře protiarabské strany Kach a jejího zakladatele Meira Kahaneho.

Pro premiéra byla tato dohoda tak důležitá, že kvůli ní zrušil návštěvu Vladimira Putina v Moskvě. Manévr se mu podařil díky slibu, že dá extremistům místa ve své příští vládě.

Pohyby na politické scéně jsou obrovské. Strana Židovský domov přišla o svého předsedu a ministra školství Naftaliho Beneta, který spolu s ministryní spravedlnosti Ajelet Šaked založil uskupení nové. Jmenuje se Nová pravice (Ha-jamin ha-chadaš) a má být ještě ultrapravicovější než Benetovo dosavadní uskupení. Jejím hlavním cílem je zabránit vzniku Palestiny.

Nové strany

Do voleb jde celá řada nových stran – jednu založili izraelští Arabové, další etiopští Židé, jinou bývalý člen elitního komanda izraelské armády, dvě další brigádní generálové a jinou zase odpadlice strany Izrael, náš domov (Jisrael bejtenu). Naopak se rozpadlo středolevé spojenectví Sionistický tábor (Ha-machane ha-cijoni); její složky, Strana práce a Hnutí bývalé ministryně zahraničí Cipi Livni, ztratily šanci na jakýkoli větší volební zisk a Livni odešla z politiky.

Kampaň provázejí i fake news a vměšování zahraničních subjektů. K hlavním narušitelům patří zřejmě Rusko, ale izraelský vojenský cenzor je překvapivě zakázal jmenovat. Dalšími jsou teroristé Hamásu, Hizballáhu a tzv. Islámského státu, ale i Írán a Čína, jejichž kybernetické útoky bezpečnostní složky rovněž zaznamenaly.

Izraelci se tak na sociálních sítích například dozvěděli, že bývalý ředitel Mosadu „odhalil“ exministra Libermana jako ruského špiona nebo že premiérův syn konvertoval ke křesťanství a jeho matka tajně nosí křížek. Nic z toho ale neproniklo do hlavních médií, protože tomu novináři neuvěřili.

Experti varují, že na facebooku existují tisíce falešných účtů, které šíří nepravdivé informace o kandidátech a snaží se nahlodat důvěru v demokratické volby. Už v prosinci odhalili síť trollů, která rozšiřovala zprávy ve prospěch Netanjahua.

Izraelci se ještě mají na co těšit – zejména až generální prokurátor oznámí své rozhodnutí o obžalobě premiéra. Ta však sama o sobě Netanjahuovi v kandidatuře nezabrání. Cesta před soud je v Izraeli dlouhá, a kdyby Netanjahu volby vyhrál, směl by i vládnout, možná i několik let. A to se pořád může stát – i když by podle dvou čtvrtečních bleskových průzkumů Modrobílé uskupení volby vyhrálo, mělo by problémy sestavit vládu s parlamentní většinou.