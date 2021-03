Bolsonarova noční můra – Lula da Silva je zpátky ve hře

Dočkal se první dávky v zemi nedostatkové vakcíny proti koronaviru a nejvyšší brazilský soud ho před pár dny potěšil nečekanou zprávou. Zrušil jeho pět let starý rozsudek ve věci korupce a praní špinavých peněz. To znamená, že jeden z nejvýraznějších latinskoamerických politiků může v říjnu příštího roku kandidovat v prezidentských volbách.

Čerstvé rozhodnutí otřáslo celou Brazílií. Udiven byl prý i Lula, jak se mu v zemi zkráceně říká. A ochromen zcela jistě zůstal i nynější lídr Jair Bolsonaro. Zatímco pro mnohé Brazilce je žitou noční můrou jeho vládnutí, tou jeho je nasazení rovnocenného soupeře ve volebním klání.

Popularitu konzervativního prezidenta nyní paradoxně přiživují pandemické finanční injekce, když ty skutečné s vakcínou žalostně chybí. Těžce zkoušená Brazílie hlásí bezmála 280 tisíc mrtvých, denně umírá okolo 1800 lidí. Zatím poslední reakcí Bolsonara, který nákazu dlouhodobě zlehčuje, bylo jmenování již čtvrtého ministra zdravotnictví od loňského roku.

Ekonomický boom i korupce

Nařízení soudu tak může zamíchat politickými kartami. Už proto, že v zemi se dosud neobjevil žádný skutečně výrazný Bolsonarův vyzyvatel. A Lula je pořád hodně oblíbený. Nyní pětasedmdesátiletý socialista vládl v době ekonomického boomu začátkem tisíciletí, kdy zahájil řadu sociálních programů a doslova vytáhl miliony Brazilců z chudoby. Během jeho vlády ale rovněž bujela korupce, jeho kritici přitom pochybují, že by se na ní někdejší odborový předák nepodílel.

Lula da Silva nakonec také skončil za mřížemi, a to kvůli úplatku od stavební firmy, za který si pořídil luxusní byt. Dostal 12 let, do vězení nastoupil v roce 2018, ani ne o rok později byl propuštěn. Soud tehdy uznal, že politik nevyčerpal všechny možnosti odvolání. Nyní soudce nejvyššího soudu Edson Fachin uvedl, že tehdejší prokurátor Sérgio Mora měl pravomoc rozhodovat jen v případech korupce, která se týkala státní ropné společnosti Petrobras.

Díky ohromnému vyšetřování známému jako Lava Jato neboli Myčka uvázlo v rukou policie přes sto brazilských politiků, nicméně Mora údajně zneužil svého postavení a cíleně šel proti bývalému prezidentovi – jeho případ přitom do vyšetřování nespadal. Odsouzení tehdy Lulovi znemožnilo účast ve volbách, ve kterých zvítězil Jair Bolsonaro. Mora pak získal resort spravedlnosti – na to Fachin rovněž upozornil.

Soud zasedne znovu

Ministr rezignoval loni v dubnu kvůli neshodám ohledně vedení země v začátcích pandemie. Nicméně i Fachina dosadila na jeho pozici Lulova Strana pracujících. To zase zdůrazňují kritici bývalého prezidenta. Soudce neřekl, jestli je někdejší lídr vinen, nebo ne, jeho rozhodnutí se týká jen procedury. Rozsudek ještě mohou zvrátit další soudci nejvyššího soudu. Pokud Lula potvrdí kandidaturu, kterou zatím nevyvrátil, půjde o čas.

Každopádně tratit může jen Brazílie. Lula by sice zemi zřejmě vedl v pandemii zodpovědněji a docela jistě by se snažil o lepší ochranu amazonských pralesů než současný prezident. Nicméně případný návrat levicového politika, který sympatizuje s diktátorskými režimy na Kubě a ve Venezuele a na bedrech nese zmíněné korupční škraloupy, budí také obavy.

Autorka je publicistka.