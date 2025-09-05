Jak Andrej Babiš přichází o spojence

Pořekadlo o počítání zajíců po honu miluje každý politik. Na dotěrné dotazy novinářů ho ve volebním roce připomínají zástupci opozice i koalice. Před čtyřmi roky to úplně neplatilo. Lídři bloků Spolu a PirSTAN předem deklarovali, že vyhrají-li, vytvoří společnou vládu. Na sklonku druhého hlasovacího dne tak mohli oznámit dohodu.

Komentář Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Andrej Babiš, komunální volby 2018

Jak Andrej Babiš přichází o spojence | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Šéf ANO Andrej Babiš tehdy neměl kam sáhnout, protože se do Sněmovny nedostali sociální demokraté, komunisté ani Přísaha. Okamurových 20 poslanců mu nestačilo. Jeho voliči se tak nedověděli, s kým by vládnul, kdyby to dopadlo opačně.

Přehrát

00:00 / 00:00

Kateřina Perknerová: Jak Andrej Babiš přichází o spojence

Ani letos ovšem v tomto ohledu nemají jasno, byť by ho mít měli. Průzkumy volebních preferencí už řadu měsíců označují Babišovo hnutí za nejpravděpodobnějšího držitele vavřínového věnce. Vzhledem k proklamaci Spolu, STAN a Pirátů, že do koalice s ANO nepůjdou za žádných okolností, musel by Babiš lovit v jiných vodách.

Jenže ty vypadají pořádně rozbouřeně. Nejde totiž pouze o to, kdo se hlásí o juniorní partnerství v kabinetu ANO, ale také o další podmínky pro případnou kooperaci.

Vzpoura Svobodných proti Vojtěchovi

Třebaže Babiš touží po absolutní dominanci, musí počítat s tím, že ji nezíská. A co hůř, nemusí mu stačit ani podpora hnutí SPD, které ji připouští v různých variantách.

Babiše na mítinku napadl jeden z občanů. Šéf ANO zrušil úterní program v Olomouckém kraji

Číst článek

Pokud by například Tomio Okamura obsadil post předsedy Poslanecké sněmovny a do jednobarevné vlády dodal dva tři nestranické odborníky, nemuselo by jít o klasickou koalici. Referendum o vystoupení z NATO a Evropské unie by tak bylo ze hry.

Ale tato vize se v posledních dnech bortí. Za SPD kandidují i představitelé Svobodných. A ti začali nahlas mluvit o tom, že by nepodpořili kabinet, ve kterém by za ANO seděl Adam Vojtěch coby ministr zdravotnictví.

S jeho jménem spojují takzvané covidové zločiny – tím mají na mysli vyhlášku o povinném očkování některých skupin obyvatelstva podle věku a profese, nebo lockdowny. Lídři Svobodných za SPD v Jihočeském kraji a Praze – Libor Vondráček a Markéta Šichtařová –, hovoří o prošetřování těchto kroků během pandemie. Pro Babiše něco podobného nepřipadá v úvahu. A to není všechno.

Komunisté jako bariéra spolupráce

Místopředseda SPD Radim Fiala otevřeně řekl, že si nedovede představit jakoukoliv formu spojenectví s komunisty. Totéž prohlásila jednička pražské kandidátky Motoristů sobě Boris Šťastný. V pořadu XTV doslova uvedl: „Komunisté jsou zlo. Všichni vědí, co napáchali. Nebudeme s nimi spolupracovat i za cenu, že by vládla jiná demokratická strana.“

23:11

Politolog Kopeček: Hnutí ANO nabralo odstíny krajní pravice. Vláda populistů je velmi pravděpodobná

Číst článek

Babiš se svými 30 nebo dokonce 35 procenty by tak mohl zůstat na suchu. Zleva se mu nabízí nevoňavý parťák, který volá po změně režimu a znárodňování. Zprava pak klubko blech, ze kterého může vypadnout cokoliv.

Přestože se šéf hnutí ohání sociální tematikou a pozdravil se snad s každou důchodkyní z Moravskoslezského kraje, nejraději by, když ne sám, vládl s Motoristy.

Ti se ale bez prokoučovaného spojenectví s Přísahou nemusejí do Sněmovny dostat. A povede-li se jim to, budou mít pár poslanců.

Babiš by musel řešit hodně složitý rébus. Pochopitelně v sobotu 4. října večer může být všechno jinak – protože zajíci se skutečně počítají až po honu.

Autorka je redaktorka a komentátorka Deníku

Kateřina Perknerová Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Komentáře

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme