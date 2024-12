Ve slovenském parlamentu se podařilo schválit návrh rozpočtu na příští rok. Co může na první pohled vypadat jako málo překvapivá zpráva, při bližším pohledu už takovou samozřejmostí není. Koalice vedená premiérem Robertem Ficem měla totiž v posledních týdnech problém s tím, aby vůbec dokázala zahájit nové schůze Národní rady. Komentář Bratislava 6:29 11. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tři slovenští poslanci, kteří drží Fica v šachu; Rudolf Huliak (uprostřed), Ivan Ševčík (vpravo) a Pavel Lupták | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Může za to trojice poslanců zvolených na kandidátce vládní Slovenské národní strany kolem Rudolfa Huliaka, která odmítá hlasovat s koalicí. Ta má bez těchto tří poslanců v 150členném parlamentu jen těsnou většinu 76 poslanců.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kamila Pešeková: Jak dlouho vydrží Ficova chatrná koaliční většina?

Stačí pak, aby někdo z koaličních poslanců onemocněl nebo se schůze nezúčastnil z nějakého jiného důvodu, a vláda má problém. Skupina okolo zmíněného poslance Huliaka se už nepovažuje za součást národní strany, ale už za samostatný politický subjekt.

Proto si rebelující zákonodárci nárokují výhody, které by jim příslušely, pokud by byli samostatnou politickou stranou. Rudolf Huliak, který je mluvčím zmíněných rebelů, v minulých dnech dokonce požadoval ministerské křeslo. Rovnou ukázal prstem na resort životního prostředí.

Podobné ambice měl Huliak už po loňských parlamentních volbách. Tenkrát ho ale tehdejší prezidentka Zuzana Čaputová jmenovat odmítla. Hlava státu to odůvodňovala hlavně tím, že není přípustné, aby ministerstvo vedl někdo, kdo otevřeně zpochybňuje oteplování klimatu, nebo považuje stávající legislativu na ochranu medvědů za „biologickou zbraň Bruselu“.

Huliak otevřeně vydírá

Mandát Rudolfa Huliaka přitom stojí za pozornost. Ve volbách bylo jeho jméno uvedeno na 150. místě kandidátní listiny Slovenské národní strany. Díky tomu, že získal téměř 59 tisíc preferenčních hlasů, přeskočil většinu ostatních uchazečů a dostal se do parlamentu.

4:01 Lékaři na Slovensku podávají výpovědi. Pacienti se už potřetí bojí, co s nimi bude, hodnotí exministr Číst článek

Teď Huliak premiéra Fica otevřeně vydírá. Pokud by premiér jeho požadavkům vyhověl, vzniklo by riziko, že by se mohli ozvat i další nespokojení poslanci, kteří by chtěli pro sebe také nějaké výhody.

Rebelující poslanec ale nemá co ztratit a je si vědomý své ceny. Proto může ze situace jen vytěžit a je jen otázkou času, než mu premiér něco nabídne, co ho na nějakou dobu uspokojí. Pokud se tak už nestalo, protože Huliak státní rozpočet v parlamentu podpořil.

Slovenská opozice může vnímat současnou situaci ve vládní koalici jako příznivou. V podstatě se naplňují předpovědi o tom, že Ficova čtvrtá vláda, která se opírá o labilní národovce, se bude zmítat v chaosu.

Kritická slova opozice na adresu vládního kabinetu zároveň také umožňují zapomenout na její vlastní pochybení v dobách, kdy její strany ještě Slovensku vládly. Nebo si ještě dnes někdo vzpomene na veřejné slovní přestřelky ministrů Igora Matoviče a Richarda Sulíka?

Na první pohled opozici stačí, když bude pasívní a bude čekat na další chyby vlády. Jenomže to nemůže být její ambicí.

Dokud nebude vyvíjet vlastní aktivity, které přesvědčí voliče, aby dali při příštích volbách hlas jí, nestane se Ficovým rovnocenným soupeřem. Do té doby ani nemůže pomýšlet na to, že se jí současného premiéra podaří porazit.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu