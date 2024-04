Ministr financí a první místopředseda Občanské demokratické strany Zbyněk Stanjura prohlásil, že ODS nepočítá s koalicí s hnutím ANO po příštích volbách. Chce prý volby vyhrát a spolupracovat se stranami, s nimiž je v současné vládní koalici. Jejím cílem je opět získat post premiéra. Komentář Praha 16:30 18. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zbyněk Stanjura během projevu na 31. kongresu ODS | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

To ovšem neznamená, že koalice ANO a ODS nakonec nemůže vzniknout. Stanjura vysvětluje, jak se ODS zachová v ideálním případě – tedy v případě volebního vítězství koalice Spolu, pokud se do voleb udrží. A spoléhá na to, že strany současné vládní koalice získají společně opět většinu křesel ve Sněmovně.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jiří Pehe: Jak reálná je vláda ANO s ODS

Kdyby se volby konaly nyní, strany současné vládní koalice by ale podle průzkumů většinu křesel ve Sněmovně nezískaly. Do voleb se samozřejmě může leccos změnit, zejména pokud se bude zlepšovat ekonomická situace, ale v této chvíli je nutné reálně počítat se scénářem, který naznačují průzkumy – tedy že volby vyhraje s velkým náskokem hnutí ANO a že strany současné vládní koalice nezískají společně většinu křesel ve Sněmovně.

Pokud se nevynoří nějaký nový politický subjekt, který by zamíchal na české politické scéně kartami, nebo pokud by se do Sněmovny nedostala jedna ze současných mimoparlamentních stran, může se stát, že společně budou mít většinu mandátů ve Sněmovně hnutí ANO a hnutí Svoboda a přímá demokracie.

Jak zabránit vládní spolupráci ANO a SPD

Zatímco předseda hnutí ANO Andrej Babiš koalici s SPD úplně nevylučuje, místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová nedávno řekla, že si takovou koalici neumí představit. Jisté ale je, že pokud by po volbách hnutí ANO mohlo, jak naznačují současné průzkumy, teoreticky vytvořit většinovou vládní koalici buď s SPD, nebo s ODS, octne se ODS pod enormním tlakem, aby ve jménu obrany demokracie vzniku vlády ANO a SPD zabránila.

‚Partner, kterému nemůžete důvěřovat.‘ Vedení ANO nechce vládnout s SPD, volby to mohou změnit Číst článek

V ODS lze už nyní najít politiky, kteří bez ohledu na výše zmíněný scénář argumentují, že vládnutí s ANO by se ODS neměla bránit. Jde prý o pragmatické řešení. Někteří navíc zjevně počítají s tím, že po evropských volbách se koalice Spolu může ocitnout ve vážných problémech.

V ODS existuje vlivná skupina politiků, kteří před společnou kandidátkou ODS s TOP 09 a lidovci v evropských volbách varovali, protože tyto strany mají rozdílné pohledy na Evropskou unii. Nemusí být daleko od pravdy. Proevropští voliči mohou mít problém s kandidátkou, v jejímž čele stojí dva euroskeptičtí politici z ODS, zatímco euroskeptičtí voliči mohou mít problém s proevropskými kandidáty TOP 09 a KDU-ČSL.

Neúspěch kolice Spolu v eurovolbách by mohl předznamenat nejen její rozpad, ale také by mohl vést k turbulencím v ODS. Na svoji šanci, zdá se, v ní čekají právě politici, kteří jsou kritičtí k projektu Spolu a zároveň se nebrání úvahám o koalici s hnutím ANO.

ANO získává voliče dalších opozičních stran, potenciál k růstu podpory má ale vláda větší, míní politolog Číst článek

Mnohé by v takovém případě záleželo na tom, zda by v čele takové koaliční vlády chtěl stát Babiš. Ten, zdá se, o možné koalici s ODS uvažuje, o čemž svědčí i skutečnost, že na začátku tohoto roku nasměroval hnutí ANO z vod levicového populismu do vod národně podbarveného konzervativismu. Tedy přesně tam, kde je doma i konzervativní křídlo ODS.

Babiš v hnutí také dal mnohem prominentnější roli Karlu Havlíčkovi a Schillerové, čímž možná též naznačuje, že on sám by za určitých okolností v čele příští vlády nemusel být. Dost může záležet na konečném verdiktu v kauze Čapí hnízdo.

Ti politici ODS, kteří, jak říkají, si umějí spolupráci s ANO na vládní úrovni představit, budou mít v ruce silnou kartu v podobě obrany demokracie a západní orientace země. Zatímco vládní spolupráce ANO s SPD by Českou republiku posunula směrem ke Slovensku a Maďarsku, koalice ANO a ODS by jen těžko mohla vzniknout, kdyby ANO chtělo zpochybňovat příslušnost České republiky k západním bezpečnostním strukturám a podporu Ukrajiny ve válce s Ruskem.

Stanjura jistě nelže ohledně záměrů ODS, pokud volby dopadnou tak, jak si představuje. Jenže je možné, že tak nedopadnou, a na stole bude jako jediná možnost, jak zabránit vládní spolupráci ANO a SPD, koalice ANO a ODS. Političtí analytici by měli s touto možností začít vážně počítat.

Autor působí na New York University Prague