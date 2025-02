Jak Rusko přijímá duchovně morální migranty

Loni v srpnu podepsal Vladimir Putin výnos o duchovně morálních vízech pro pobyt v Ruské federaci. Cizinci k tomu stačí uzavřít zdravotní pojištění a podepsat prohlášení, že nesouhlasí s politikou svého státu, která „vnucuje ideologické postoje, které jsou v rozporu s tradičními ruskými duchovními a morálními hodnotami“. Komentář Moskva 6:29 1. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Písmeno Z v moskevském parku se stalo symbolem ruských vojenských jednotek | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Toto vízum opravňuje k práci v Rusku, k podnikání bez registrace právnické osoby a k přístupu k lékařským službám. S tím ale mohou počítat pouze občané „nepřátelských zemí“.

Seznam zahrnuje USA, Kanadu, Nový Zéland, Austrálii, Jižní Koreu, Japonsko, Singapur, Tchaj-wan, Velkou Británii a téměř všechny evropské státy s výjimkou Maďarska a Slovenska. Tyto dvě země považuje Kreml za faktickou součást „russkogo mira“.

Po příjezdu do Ruska musí ideologický migrant požádat o povolení k pobytu na tři roky. Nemusí skládat zkoušku ze znalosti ruštiny, historie a základů legislativy Ruské federace, což je povinné pro migranty jiných kategorií.

Ruský stát neposkytuje ideologickým migrantům žádnou finanční ani sociální podporu, mají žít za své.

Podle bývalé ruské špionky v USA, nyní poslankyně Státní dumy Marie Butinové, šéfky organizace Vítejte v Rusku, je ideologických migrantů téměř tři tisíce. Většina z nich (31 procent) pochází z Německa. Následují baltské státy – Litva, Lotyšsko a Estonsko. První pětku uzavírá Itálie. Další jsou z Francie, Kanady, Spojených států a Austrálie.

A jak se jim tam žije?

Server Novaja gazeta Evropa s několika ideologickými migranty mluvil. Jména byla z bezpečnostních důvodů změněna.

47letá Xiang je profesionální obchodnice s kryptoměnami. Na podzim roku 2024 se přestěhovala do Moskvy z jedné asijské země, kterou nechce jmenovat. Nelíbilo se jí, že její země byla spojencem Ameriky. Navíc ji sužovala drahota. Nadále pracuje online, což jí umožňuje udržet si obvyklý příjem. Odhaduje, že stejný životní styl jako v rodné zemi ji stojí třikrát méně.

35letý Belgičan Theo získal duchovně morální vízum na začátku roku 2025 a stěhuje se do Petrohradu. Věděl prý o Rusku hodně z literatury a byl nespokojen s genderovou politikou v Belgii.

26letý ajťák Leon z Francie opustil svou zemi kvůli LGBT+ lidem. RF je podle něj v porovnání s Francií liberálnější. Přiznává, že Rusko nezná, ale dá na pocit, že není horší než Francie.

Xiang po příletu do Moskvy zadržovali celníci a následně jí do migrační karty zapsali nesprávné údaje. „Myslela jsem si, že Rusové mají velmi vysoké standardy, ale ve skutečnosti se ukázalo, že je to takový dětinský přístup k práci,“ postěžovala si.

Theo se snažil najít práci v Rusku v oblasti IT. Rozeslal přes 50 dotazů, všude ho odmítli.

Bývalá rakouská ministryně zahraničí a Putinova osobní známá Karin Kneisslová však bude vyučovat na Jeseninově státní univerzitě v Rjazani a na venkově si staví barák.

Autor je komentátor serveru novinky.cz