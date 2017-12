Jak skončí chaos soudkyně Heleny Králové?

Zjednodušeně bývá tento případ označován jako kauza tzv. poslaneckých trafik. Soudkyně Helena Králová svým nevyzpytatelným chováním popírá základní zásady soudního procesu. Ten má být mimo jiné předvídatelný.

To může těžko splnit jednání, při kterém jsou v jednu chvíli považovány ve spisu obsažené odposlechy za zákonné.

V průběhu líčení potom zazní z úst soudkyně, že tytéž odposlechy jsou nezákonné. Později upřesní, že ne všechny, ale pouze dvě SMS zprávy. No a za pár dnů jsou za nezákonné považovány všechny. Nebylo by divu, kdyby za nějaký čas bylo všechno zase jinak.

To záleží na tom, zda soudkyně Králová bude moci v této absurdní hře dále pokračovat. Státní zástupce zmatek přerušil tím, že ji označil za podjatou. Co může být motivací k podivnému chování Heleny Králové, o tom lze pouze spekulovat.

Ve prospěch tzv. 'vlivných lidí'

Vycházet by se přitom mohlo z jiných kauz, které řešila. V nich při vyhodnocování důkazů některé nebrala v potaz, jiné nezasazovala do patřičných souvislostí. Svědčí o tom alespoň odlišná stanoviska soudů odvolacích. Na tom by ještě nebylo nic zvláštního. Právní názory na některé skutky bývají odlišné.

Problém Králové spočíval v tom, že její rozhodnutí nebyla přesvědčivá a řádně zdůvodněná. Zároveň v některých případech ignorovala stanovisko soudů vyšší instance. Podle ministra spravedlnosti Roberta Pelikána je nerespektování názoru odvolacího soudu jeden z největších hříchů, kterého se může trestní soudce dopustit.

Není proto překvapením, že na ni podal kárnou žalobu. Naopak překvapivé je, že ho nepředběhl předseda pražského městského soudu, u kterého Králová působí. Při opakovaných pochybeních mohl včas zasáhnout. K podobnému kroku jako Robert Pelikán se odhodlal až nyní. Tedy v momentu, kdy Králová vede svérázným způsobem zmiňované soudní líčení.

Kárné žaloby patrně nevyústí ve verdikt, že Králová v ničem nepochybila. Za své prohřešky bude velmi pravděpodobně potrestána, v krajním případě odvoláním z funkce soudce.

Vzhledem k tomu, že její přehmaty byly učiněny většinou ve prospěch tzv. vlivných lidí, nepřispívá její chování k posilování důvěryhodnosti justice. Na kárném senátu nyní záleží, jak její přínos vyhodnotí a jakým způsobem ho ocení. Chcete-li, zda umožní, aby Helena Králová podobným způsobem i nadále soudila.