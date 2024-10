Jaká asi bude vládní čtyřkoalice?

Z vládní pětikoalice se stala po odchodu Pirátů čtyřkoalice. Vzhledem k tomu, že kabinet bude mít ve Sněmovně většinu i bez Pirátů, nejde o žádnou revoluci. Nejde ale mluvit jen o kosmetické změně. Výpočet změn můžeme začít tím, že v rekonstruované vládě opticky posílí hnutí STAN, které získá uvolněné křeslo ministra pro místní rozvoj. A protože bude ministerstvo pro legislativu, které patřilo Pirátům, zrušeno, změní se poměr sil ve vládě. Komentář Praha 6:30 4. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z vládní pětikoalice se stala po odchodu Pirátů čtyřkoalice (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak občanští demokraté, tak STAN budou teď stát v čele pěti ministerstev. Lidovci povedou tři, TOP 09 dvě. Jan Lipavský, který byl ve vládě za Piráty, bude v pozici ministra zahraničí pokračovat jako nestraník.

Hlavní změny budou spíš optického rázu. Vládní koalice se bude bez Pirátů nepochybně jevit jako víc kompaktní. A to nejen proto, že rozhodování ve čtyřech může být rychlejší než v pěti, ale také proto, že se zmenší ideové rozpětí koalice.

Ta doposud nabízela viditelný kontrast a občasné konflikty mezi konzervativní ODS – jako nejsilnější vládní stranou, a progresivistickými Piráty – jako stranou nejmenší. A také kontrast mezi konzervativní koalicí Spolu a dvěma liberálními stranami, které šly do voleb v roce 2021 společně jako koalice PirStan.

Oslabení liberálů?

Liberální křídlo vládní koalice tak bude oslabeno. Konzervativní strany tvořící koalici Spolu budou vůči hnutí STAN v silnější pozici, než byli vůči liberálům reprezentovaným hnutím STAN a Piráty.

Bude zajímavé sledovat, jak voliči zareagují nejen na oslabení liberálního křídla ve vládě, ale i na to, že se vláda opticky posune doprava – protože Piráti byli považováni za vládní levici.

Čtyřkoalice bude také čelit změněné opozici. Proti pětikoalici stála nepřátelská hradba dvou nesystémových vůdcovských stran, které kritizovaly takřka vše, s čím vláda přišla. Příkop mezi vládou a opozicí byl tak hluboký, že jednání Poslanecké sněmovny byla opakovaně paralyzována obstrukcemi opozice.

Piráti chtějí hrát roli konstruktivní opozice. Přestože disponují jen čtyřmi poslanci, budou nabízet v opoziční roli kontrast nejen k politice vlády, ale i k jednání opozice v podání hnutí ANO a hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD).

Vládní poslanci nebudou moct odbývat případnou pirátskou kritiku vládních kroků a návrhů zákonů jednoduše, tedy jako projevy nedemokratických sil, jak to občas dělali v soubojích s opozicí v podání hnutí ANO a SPD. Jinými slovy: Obhájit srozumitelně vládní kroky před veřejností pro ně může být už těžší.

A ještě ten Kalousek

Je navíc možné, že se štěpení dosavadní pětikoalice nezastaví s odchodem Pirátů. Otec-zakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek oznámil – skoro souběžně s odchodem Pirátů z vládní koalice –, že opouští TOP 09.

O jeho plánech založit novou stranu se zatím jen spekuluje, ale pokud by to udělal, může k novému subjektu přeběhnout několik poslanců nově vzniklé čtyřkoalice, kteří by tak také skončili – přinejmenším až do voleb –, v opozici.

Na české politické scéně tak bude v příštích měsících rušno. A čtyřkoalice bude mít před sebou těžký úkol přesvědčit veřejnost, že její vláda bude bez Pirátů lepší.

Autor působí na New York University Prague