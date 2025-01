Podívejme se ale na tento problém očima odborníků, kteří mají k věci co říct a také to otevřeně říkají. Známý ruský ekonom Konstantin Sonin – dnes přednášející na chicagské univerzitě –, hned úvodem svého příspěvku na toto téma připomíná, že takovéto páky samozřejmě existují, ale ne všechny jsou stejně účinné.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Libor Dvořák: Jaké páky má Trump na Putina?

Především ale upozorňuje, že z rusko-amerického obchodování už toho zůstalo hodně málo: „Konkrétně je to celkový objem ve výši pouhých tří miliard dolarů. Znamená to, že dokonce i když ho zastavíte celý a užitku, natožpak zisku nebude ani za dolar, škoda vzniklá Rusku bude zanedbatelná,“ říká Sonin.

Zároveň připomíná, že dosavadní v podstatě výhružná Trumpova rétorika vůči Putinovi, která ho má donutit k jednání, byla až nečekaně silná.

Jak soudí vlivný americký list The Wall Street Journal, Putin a jeho nejbližší okolí zachovávají klid, protože vědí, že „Rusko zatím sankcím čelilo úspěšně a Moskva je určitě schopna západnímu ekonomickému tlaku čelit minimálně další rok“.

Zároveň list připomíná, že „v ruské ekonomice jsou patrné jisté trhliny související se všeobecným stresem celé společnosti. Hodně jim vadí i inflace, způsobená tím, že musí pumpovat miliardy dolarů do zbrojního průmyslu“. A stav rozpočtu „podlamují jak finanční stimuly pro Rusy, kteří hodlají bojovat za žold, tak sociální dávky, náležející rodinám padlých a raněných“.

Trump začíná s drastickým zeštíhlením federálních úřadů. Zaměstnancům nabízí vysoké odstupné Číst článek

Zajímavý by mohl být i zprostředkovaný nátlak na Rusko, jak upozorňuje třeba Trumpův bývalý vyslanec při Světové organizaci obchodu Dennis Shea.

Shea mluví o takovémto sekundárním tlaku na Rusko, a to za pomoci zrušení doložky nejvyšších výhod Číně v obchodu se Spojenými státy. Což by značně narušilo její schopnost současného ve světě nevídaného masového zbrojení. A samozřejmě souvisejícího s čínskými plány ohledně Tchaj-wanu. Snížit by se ale musela i většinou hodně tichá podpora Ruska ze strany Číny.

Rozhodující ale zřejmě bude přímý tlak. Jak soudí profesor Sonin: „Putin je zbabělec, který se nebojí amerických raket, protože ty na jeho hlavu nepadají, ale právě ultimát… Trump jistě nepochybuje o tom, že v Putinovi proti sobě nemá velkého stratéga, jak se mylně domníval Biden, ale člověka s mentalitou drobného kriminálníka, který chce jen urvat co nejvíc.“

Jak to nakonec dopadne a kdo měl pravdu, uvidíme až během nadcházejících rozhovorů.

Autor je komentátor Českého rozhlasu