Jaké recepty najdeme v ekonomických programech politických stran

Zvýšíme minimální mzdu, příjmy skoro všech rodin, přilepšíme nízkopříjmovým podnikatelům. Asi takhle se dají shrnout některé teze z ekonomických kapitol volebních programů menších stran, které je zatím zveřejnily, a které se týkají ožehavého tématu.
A to – kdy se konečně začneme blížit k těm západním mzdám, když ceny v obchodech či za bydlení jsme již v podstatě srovnali? A jak z marastu na hranici chudoby vytáhneme lidi, kteří pracují, přesto ale vydělají tak málo, že musí chodit pro státní dávky? Jsou to problémy, které část populace opravdu tíží.
Jana Klímová:
Podívejme se tedy, jaké recepty strany přinášejí. Zvýšit příjmy pro lidi s nejnižší mzdou chtějí například vládní Starostové - návrhem, který se jim nepodařil prosadit v současném kabinetu. Jde o více daňové progrese ve mzdách zaměstnanců a zvýšení slev či bonusů na poplatníka. Což je ostatně i recept Pirátů, kteří slibují zvýšit příjmy prostřednictvím daňových slev až 90 procentům rodin.
Podobnou cestou chce jít pro zajímavost i SPD a jeho spojenci. Ti například nabízejí rodině s třemi dětmi zvýšení příjmů rovnou o lákavých 2,7 milionů korun, a to formou až čtyřnásobného zvýšení daňových odpočtů. Ovšem je to za celou dobu až do dospělosti dětí, a po přičtení manželské půjčky ve výši 800 tisíc korun.
Principiálně to vše vůbec není špatná cesta, problém ale bývá to skutečně prosadit, když zároveň řešíte stamiliardové schodky státního rozpočtu a musíte tak nahradit výpadek příjmů vlivem daňových úlev v řádu nižších desítek miliard korun.
Stranické recepty
Strany proto rovnou nabízí i recept, kde na to vzít. Piráti chtějí na větší daňové bonusy sehnat peníze hlavně dalším zvýšením spotřební daně z „neřestí“, tedy zřejmě alkoholu či tabáku, Starostové mluví konkrétně o vyšší dani na slazené nápoje a víc chtějí vybrat i na dani z příjmů od bohatších zaměstnanců, tedy vyšší progresí sazeb. Což jsou cesty, kterou doporučily i ekonomické studie institucí jako PAQ Research, IDEA při CERGE nebo Karlova Univerzita, ale zatím se nenaplnily.
SPD na to jde jinak, chce na prvním místě škrtat v dávkách pomoci v hmotné nouzi, zrušit chce také nákup vrtulníků ministerstvem obrany. A zrušit dotace solárníkům - což je osvědčená chytlavá hláška. V programu ji mají mimochodem i Motoristé, a to v pasáži, jak ozdraví veřejné finance. Takže - připomínáme Motoristům i SPD - dvakrát se na tom teď spálil ministr financí z ODS Zbyněk Stanjura.
Pokud chce Česko zůstat právním státem, jen tak škrtnout slíbené a zákonné dotace nejde. Dost kontroverzní cesta je i škrtat pomoc lidem v krizi nebo v dnešní geopolitické situaci populisticky rušit smlouvy posilující obranu bez hlubší koncepce.
Motoristé sobě se v programu pokud jde o příjmy zaměřují spíš na menší živnostníky nebo-li OSVČ, pro které by zrušili nově stanovené minimální odvody ve výši osmi tisíc korun, aby jim víc zbylo.
Podle ekonomky Markéty Malé z Centra veřejných financí Univerzity Karlovy jsou odvody skutečně pro tento typ podnikatelů dost vysoké, ale logicky by se Motoristé měli tedy zaměřit i na problém vysokého zdanění nízkopříjmových zaměstnanců. To už ovšem neřeší. Jak říká daňový poradce z V4G Michal Jelínek obecně jde u Motoristů v oblasti daní spíš o populistické návrhy či o jakousi směsici nesourodých nápadů než koncept.
Nutná reforma
Recept na větší příjmy lidí nabízí i Hnutí Stačilo - od daní a odvodů chce osvobodit 13. plat, což je ale jen mzdový bonus vyplácený ani ne polovinou firem. A chce garantovat vyšší minimální mzdu, na úrovni 60 procent mediánu hrubé průměrné mzdy, zatímco teď jsme na asi 40 procentech. Letos by se například zvýšila z necelých 21 tisíc hrubého měsíčně na 23 tisíc.
Ještě ambicióznější jsou s minimální mzdou Piráti, ti ji chtějí zvýšit během 4 let na 29 tisících. Proč ne, Česko opravdu patří obzvláště v přepočtu na kupní sílu s minimální mzdou na chvost Evropy. Proti ale jistě budou podnikatelé, minimální mzda totiž tlačí i na ostatní mzdy.
A většina firem rychleji nepřidává ne proto, že jsou majitelé lakomí, ale proto, že na levné pracovní síle je prostě postavena velká část průmyslu i služeb tuzemské dodavatelské ekonomiky s nižší přidanou hodnotou.
A tady jsme u jádra problému s českými příjmy. Potřebujeme nejen smysluplnou daňovou reformu, ale i zásadní proměnu ekonomiky. Na oboje je třeba široká politická shoda a odvaha, kterou se Česku dlouhodobě nedaří najít. Tak ale třeba nás ještě překvapí dosud utajované programy Hnutí ANO a SPOLU a pak povolební vyjednávání.
Autorka je ekonomická analytička Českého rozhlasu
