Jaké sliby dávají strany a hnutí učitelům před volbami? Nekonkrétní

Co by to bylo za parlamentní volby, kdyby v nich všichni neslibovali učitelům platy aspoň na úrovni 130 procent mezd v ekonomice? Asi to říjnové hlasování bude opravdu zvláštní, protože: Letos neslibují. Do voleb zbývá už jen 1,5 měsíce a jediný trochu konkrétnější závazek zazněl od hnutí ANO. Na konci volebního období, tedy v roce 2029, by měli učitelky a učitelé brát v průměru 75 tisíc korun.
Například hnutí STAN, které bylo za školství zodpovědné čtyři roky vlády Petra Fialy, v programu říká: „Zajistíme, aby měl ředitel školy k dispozici alespoň 20 procent platových prostředků na odměňování kvalitních pedagogických pracovníků...“ Žádná sláva.
Piráti jsou ještě neurčitější, výdělky ve školství musí být podle nich „důstojné a dostatečné“. Ale díky aspoň za takové formulace, například koalice Spolu ještě žádný program nezveřejnila.
Tak tedy 75 tisíc podle hnutí ANO. „To je těch 130 procent, co slíbila Fialova vláda, ale skončila na 107 procentech,“ oznámil na mítinku šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Místopředseda ANO Karel Havlíček pak vysvětlil, jak k sumě dospěli: vyšli z odhadu průměrné mzdy v ekonomice v roce 2028 a vynásobili 1,3.
Nad slibem se vznáší řada otazníků, ale na věrohodnosti mu dodává zkušenost s vládou Andreje Babiše po roce 2017, která tehdy slíbila učitelům nárůst platů o 50 procent – a slovo splnila.
V roce 2021 se učitelské platy přiblížily k 130 procentům mezd v ekonomice, od té doby, tedy za vlády Petra Fialy, se už tento poměr jen zhoršoval.
Jen jestli na to budeme mít...
Bývalý a možná i budoucí ministr školství Robert Plaga (ANO) se k aktuálnímu závazku ANO hlásí a vzpomíná, že i při plnění toho prvního byla jednání o rozpočtu na vzdělávání tvrdá a několikrát to měl ministr ve vládě nahnuté.
Problém aktuálního slibu je, že ho nevidíme v oficiálním předvolebním programu hnutí ANO, zařazený mezi ostatní priority, jimž se bude nutné věcně i finančně věnovat. Tedy jestli bude vzdělávání více nebo méně důležité než výdaje na obranu, růst důchodů, než nutné miliardy na obsluhu vysokého státního dluhu, na investice, do zdravotnictví nebo třeba na zemědělské dotace.
Ekonom Daniel Münich propočítal, že by vláda na splnění slibu 75 tisíc – a s ním související nutné navýšení platů i dalším pedagogickým pracovníkům – potřebovala ve srovnání s letoškem o 70 miliard korun víc.
Byly by to nepochybně dobře vynaložené peníze, protože kvalita vzdělávání stojí a padá s vyučujícími je to tedy investice do moderní a bohaté budoucnosti země. Nebude snadné najít ty miliardy, řeči představitelů ANO o omezování šedé ekonomiky a vyšším hospodářském růstu neberou ekonomové ani trochu vážně.
Fér hra?
Ale mohla by si budoucí vláda vzít jedno ponaučení od končícího kabinetu Petra Fialy a Mikuláše Beka (STAN), který své finanční sliby o vzdělávání nesplnil. Svět je nevyzpytatelný a může přijít další krize, která priority změní. Miliardy bude nutné dát na obranu, nebo povodně.
Pak by bylo lepší na rovinu říct: „Milí vyučující, nebude to 130 procent, ale letos jen 115. Situace si to vynutila.“
Lidé za katedrami jsou inteligentní a takovou fér hru by mohli přijmout spíš, a to než kličkování a mlžení.
Autor je šéfredaktor deníku Právo
