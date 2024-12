Jan Fingerland: Co čeká Sýrii? Nevídaný experiment

Mnoho odborníků se nyní zamýšlí nad tím, proč nedokázali předpovědět rychlý pád režimu Bašára Asada. Snad to ani nebylo možné. Zcela jistě je nemožné předpovědět, co Sýrii čeká. Jisté je, že kráčí do neznáma.

Komentář Praha/Damašek 16:30 8. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít