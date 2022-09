Irák se nestabilitou posouvá ke stabilitě, možná

Irák zažil desítky let politického ustrnutí za Saddáma a dalších 20 let chaosu a bojů mezi sunnity a šíity. Teď se posunul do fáze vnitrošíitského konfliktu. Ale to samozřejmě není celá pravda. Bezprostřední příčinou nepokojů bylo oznámení vlivného iráckého politika Muktady Sadra, že odchází na protest proti poměrům z politiky.

Komentář Bagdád / Praha 20:00 1. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít