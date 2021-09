Afghánský vír vtáhne i Turecko

Dění v Afghánistánu připomíná vír, který vtahuje stále větší počet zemí do nebezpečné hry. Mezi země, kterých se to týká, patří i Turecko. To sice s Afghánistánem přímo nesousedí, ale má dlouhodobý zájem na svém vlivu v afghánském okolí. Vítězství radikálních islamistů ostatně vysílá šokové vlny do rozsáhlého prostoru. Komentář Praha 6:29 7. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Nejvíc bezprostředně Turecko pociťuje nebezpečí příchodu afghánských uprchlíků. Na nějaké formě pomoci je tam závislých kolem 18 milionů lidí a část z nich se může vydat na pochod.

Turci už nyní staví plot na hranici s Íránem, přes který by Afghánci přicházeli, tak jako Řecko buduje plot na hranici s Tureckem.

Turecko a Katar

Vztah turecké vlády s Tálibánem je komplikovaný. Turecko bylo jako člen NATO přímo zapojeno do operací v Afghánistánu. S tím rozdílem, že jde o zemi muslimskou, a Ankara vždy zdůrazňovala, že jde o misi nebojovou. A že je s Afghánistánem a i Tálibánem pojí společná muslimská víra, jakkoli jde o trochu jiný druh islámu.

Současně Tálibán ještě nedávno varoval Turky, že se v žádném případě nemají ocitnout v roli okupantů, jakmile bude dokončen odchod ostatních zahraničních jednotek. Vzájemná harmonie má tedy jasné meze.

Jenže i Tálibán něco potřebuje. Teď se změnil z povstaleckého hnutí na sílu zodpovědnou za veřejné záležitosti. Mnoho odborníků uteklo, na placení těch, kdo zůstali, nemá Tálibán peníze. Chce-li se dlouhodobě udržet u moci, bude muset usilovat o mezinárodní spolupráci.

Bude potřebovat investice, know-how a také někoho, kdo zajistí zprostředkování dalších kontaktů. Investice nebo know-how čeká od Číny, zprostředkování z Pákistánu a podobně. Vyvstávají ale dva státy, které možná budou hrát specifickou úlohu.

Jednak malý, ale bohatý a velmi ambiciózní Katar, který financuje různá radikální hnutí. A také velké, středně bohaté a relativně rozvinuté Turecko. Oba jsou v jistém smyslu rivaly a konkurenty Egypta a Saúdské Arábie, dalších dvou hráčů, a západních spojenců.

Šance na návrat

Katar pravděpodobně sehrál významnou skrytou úlohu při zajištění relativně klidného odchodu zahraničních jednotek ze země. Do podobné role se mohlo dostat i Turecko, spekulovalo se o tom, že by spravovalo kábulské letiště, ale turecký prezident Recep Tayyip Erdogan nakonec vyhodnotil situaci jako příliš riskantní.

To ale neznamená, že po vyjasnění situace a na základě dohody s Tálibánem se nebude chtít podobné role ujmout v blízké budoucnosti. Kdo řídí letiště, zvláště v tak těžko prostupné zemi, má velmi silnou vyjednávací pozici.

Ambice prezidenta Erdogana ale jistě sahají mnohem dál. Turecko obchodně i politicky expanduje v oblasti od severní Afriky až po střední Asii a je přímo vojensky angažováno v řadě zemí od Libye, přes Sýrii a Náhorní Karabach až po Irák.

Někteří Turci se jistě ptají, co jim dění v Afghánistánu přinese, protože může posílit určitý druh islamismu v regionu, ale třeba i u nich doma. A nepochybně přemýšlejí o tom, co to vše udělá s prezidentem Erdoganem a jeho politickou budoucností.

Erdogan, který má sám potíže doma, přivítá možnost posílit svou mezinárodní úlohu a svou hodnotu pro západní státy. Jeho angažmá může posílit i neoosmanský nacionalismus, nebo dokonce radikálnější druh islamismu v řadách AKP.

Jenže také platí, že Turecko bez ohledu na to, kdo ho vede, se k novým poměrům nějak postavit musí.

Autor je komentátor Českého rozhlasu