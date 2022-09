Mobilizacija aneb Trocha naivního optimismu

Rusko vyhlásilo částečnou mobilizaci a opět zaharašilo jadernými zbraněmi. Nastydlou Evropou projela další vlna nervozity. Co když je to ale naopak a jedná se o zprávu dobrou, anebo možná nijakou, protože se neděje nic, co by nás mělo vyvést z míry?

