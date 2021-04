Jak chce Jan Hamáček dostat ČSSD do sněmovny

Dovedu stranu do sněmovny, slíbil svým kolegům staronový předseda ČSSD Jan Hamáček. Kdyby podobná slova pronesl před sněmovními volbami v roce 2010, sklidil by za ně smích a klepání na čelo. Sociální demokraté tehdy diskutovali o tom, s jak výrazným náskokem volby vyhrají. O překonání pětiprocentní hranice nutné pro zisk mandátů nemuseli vůbec přemýšlet. Komentář Praha 6:29 11. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Staronový předseda ČSSD Jan Hamáček na online sjezdu strany | Zdroj: ČSSD

Stačilo zhruba deset let a zmiňovaná meta pro ně může být nedosažitelná. Alespoň průzkumy veřejného mínění naznačují, že strana s více než stoletou historií balancuje na pokraji politické smrti.

Uniknout jí hodlá pod vedením člověka, který ČSSD zatím opakovaně dovedl k volebním debaklům. Za ně je možné výsledky evropských, senátních nebo krajských voleb považovat. Přesto většina sociálních demokratů věří tomu, že už to konečně vyjde a pod tímto předsedou se bude strana těšit z vítězství.

Z Hamáčkových slov je zřejmé, že za něj půjde považovat jakýkoli zisk zaručující alespoň pár poslaneckých křesel. K tomu by měla dopomoct kampaň založená na tvrzení, že sociální demokracie ví, co má dělat po covidu. Voliči by spíše ocenili, kdyby ČSSD měla jasnou představu o tom, co dělat v době koronavirové pandemie. Jako součást Babišovy vlády to sociální demokraté zrovna nepředvedli a nesou spoluodpovědnost za nelichotivé počty nakažených a mrtvých.

Změnu nelze čekat

Proto sociální demokracii reálně hrozí, že její nápady, jak se vrátit k normálnímu životu po odeznění pandemie, nebudou nikoho příliš zajímat. Pokud by skončila mimo sněmovnu, těžko by mohla něco z nich prosadit. Můžeme tudíž věřit tomu, že staronový předseda nebude spát, jak po zvolení slíbil. Budit ze snu ho může reálná hrozba zmiňovaného krachu.

Jak se opakovaně ukazuje, sázka na účast v Babišově kabinetu se straně nevyplatila. Příliv voličů si tím nezajistila. Zároveň se vládní angažmá stalo dlouhodobě jedním z dominantních témat vnitrostranické diskuse. Potvrdilo se to i na sjezdu, kde právě vymezování se vůči vládnutí s hnutím ANO vévodilo projevům Hamáčkových protikandidátů i celé řady nespokojených straníků. Nelze očekávat, že se to po sjezdu výrazně změní.

Někteří sociální demokraté budou i nadále přesvědčeni o tom, že pokračování v Babišově vládě jim k lepšímu volebnímu zisku nepomůže. Pokud bude Jan Hamáček vstřícný vůči prezidentovi republiky a odsouhlasí konec Tomáše Petříčka v čele ministerstva zahraničí, situaci v sociální demokracii tím také neuklidní.

Změnu nejde čekat ani ve stylu spoluvládnutí s Andrejem Babišem. Jan Hamáček u něj nemá respekt. Ten ztratil kladením různých ultimát a jejich nenaplněním. Není překvapením, že strana pod jeho vedením není schopna oslovovat nové příznivce. Sociální demokracie se tak nyní upíná k překonání pětiprocentní hranice. U strany, která za poslední léta přišla nejenom o přízeň velké části svých voličů, ale také o zhruba polovinu členů, se vlastně není čemu divit.

Autor je komentátor Českého rozhlasu