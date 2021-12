Jak dlouho ještě se Boris Johnson udrží jako premiér?

Tragikomická sága konce premiérování Borise Johnsona se zjevně rozehrává posledními kapitolami. Pro britského premiéra už není cesty k návratu na výsluní, tvrdí jeho vlastní poslanci, dokonce i podle stranického deníku The Telegraph. Buď se vzpamatuje, nebo skončí, a stranickému řídícímu výboru strany „1922“ prý dál přibývá nespokojených dopisů požadujících změnu vedení. Komentář Praha 6:29 20. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britský premiér Boris Johnson | Foto: Kirsty O'Connor | Zdroj: Reuters

Děje se tak na pozadí počtů nově nakažených covidem blížících se stovce tisíc denně (a nikdo neví, kolik z toho je omikron a jak je nebezpečný). A premiér vymýšlí plán B, ale nikoliv nový lockdown, protože před časem slíbil, že prostě nebude a Britové budou mít skvělé Vánoce.

Johnsona nyní stíhá jedna porážka za druhou. „Lízal si už rány“ po porážce od vlastní strany ve sněmovně v úterý. A nebýt labouristických poslanců, jeho návrhy ohledně utužení režimu kontroly covidu by pro odpor stovky libertariánských konzervativců neprošly. Pak ale přišel navíc mohutný kopanec od voličů.

V pátek totiž prohráli konzervativci doplňovací volby na místo korupčníka Owena Patersona v severním Shropshire, kde měli 20tisícovou majoritu. Křeslo parlamentního poslance obsadí zástupkyně liberálních demokratů se šestitisícovou většinou – po 190 letech nepřetržitých vítězství konzervativců.

Symptom kulhavé kačenky

Není divu, že veterán mezi konzervativními poslanci, sir Roger Gale, sdělil BBC rozhořčeně, že drtivou porážku je možné považovat za „referendum o premiérově výkonu“, a dodal: „Jeden další úder a bude mu konec.“

Je totiž obviňován, že ji osobně zavinil svým překrucováním pravdy, otočkami na poslední chvíli a celou plejádou skandálů, jako je nejasné financování obnovy bytu, zakázané rauty v premiérských úřadovnách před rokem a podobně.

Co se týče oněch rautů, v pátek také přišla další Jobova zvěst. Státní tajemník Simon Case, kterého premiér pověřil vyšetřením onoho ilegálního rautu, rezignoval, protože prý byl mezi účastníky, a dokonce je oslovil. Věděl to premiér, když jej jmenoval?

Jak Britové a Johnson přežijí Vánoce, to se tedy teprve uvidí, ale je tu hned další hrozba – dopad brexitu. Od 1. ledna končí úlevy hraničních celních kontrol a podniky uvidí, co vláda podepsala. Mnozí Britové však prozřeli a podle Národního centra pro sociální výzkum už i mnoho brexitářů nevěří, že vyjednaná dohoda je pro zemi prospěšná. A to ještě chybí třeba dohoda o finančních trzích a londýnské City.

Nehledě na frustrované obyvatelstvo, které si prý přálo a přeje dohodu s Evropskou unií na způsob třeba Norska, nikoliv nynější tvrdý brexit, strana je ale podobně rozdělena jako voliči v referendu a na osobě Johnsonova nástupce by se určitě hned tak nesjednotila.

Favorit brexitářské vlády, ministr financí Rishi Sunak, má prý ve straně šance 2 : 1, ambiciózní ministryně zahraničí Liz Trussová 5 : 1, ale favorit většiny Britů, exministr zdravotnictví Jeremy Hunt, pouze 12 : 1. A podle politologů by ještě větší příklon k tvrdému brexitu stranu rozvrátil.

Co tedy bude dál? „Symptom kulhavé kačenky“? Tedy „raněný“ Boris, kterého nikdo nechce vystřídat? Dost smutná vyhlídka.

Autor je komentátor Českého rozhlasu