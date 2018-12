Co bude po Škodovce?

Hostitelská Argentina chtěla jednat především o tématu budoucnosti práce a nahrazování lidí chytrými stroji. Něco, co by nejspíš od latinskoamerické země mnozí nečekali. Jenže, právě chudší země s vysokým podílem manuální práce jsou jedněmi z nejohroženějších.

Automatizace je přímo geopolitické téma - v budoucnu nebudou země bohaté a chudé na přírodní zdroje, ale na dobře placená pracovní místa. Vychýlení ekonomické moci směrem k tomu, kdo bude vlastnit a provozovat umělou inteligenci, algoritmy a roboty je pak přímo nasnadě.

Česko ale není na dobré cestě patřit v budoucnu k těm bohatým státům. Ukazuje to nová studie expertů na umělou inteligenci z Fakulty elektrotechnické pražského ČVUT a Akademie věd pro Úřad vlády. Doslova se v ní říká, že patříme mezi země „s největším očekávaným dopadem automatizace“.

Nejde ale jen o další podobnou senzační studii v řadě. Ekonomové z Technologického centra Akademie udělali výpočty opravdu pořádně. Využili modely společností Deloitte a McKinsey a přepočítali přímo pro naše podmínky nejslavnější model Michaela Osborna a Carla Freye z Oxfordské univerzity.

Výzkum a vývoj umělé inteligence

Navíc se zaměřili nejen na jednotlivá povolání jako celek, ale přímo dovednosti a schopnosti potřebné pro jejich výkon, které budou stroje dělat stejně dobře, nebo lépe, než my. A především levněji.

Výsledky pak jsou dost varující - dopad na zaměstnanost a pracovní místa bude u nás větší, než v jiných vyspělých zemích. Tam roboti pomohou spíše zvyšovat produktivitu práce a kvalitu a tím i platy. Oproti tomu u nás zasáhne obrovské množství míst, kde se pracuje manuálně a rutinně. A to nejen očekávaně ve výrobě, ale také v maloobchodě, zdravotnictví a sociálních službách, či stavebnictví.

Už za pět let by každý desátý z nás měl být z poloviny nahraditelný umělým mozkem, nebo robotickou paží. Za dalších deset let to pak bude platit pro skoro dvě třetiny pracujících Čechů. Nejvíc to odnesou úředníci a montážní dělníci.

Dobrou ukázkou by mohl být tahoun naší ekonomiky, mladoboleslavská Škodovka. Nedávno zazněly tři po sobě jdoucí informace, které skládají varovný řetězec. Nejprve oznámil koncern Volkswagen, že bude vyrábět elektromobily v domovském Německu, zatímco Češi dostanou spalovací motory.

Následně hlavní značka, samotné VW, přišlo s tím, že od roku 2026 už bude vyvíjet jen a pouze vozy na elektřinu a od těch tradičních pomalu ustoupí. Do toho německá kancléřka Angela Merkelová jasně řekla, že chce centra elektrických a samořiditelných aut ve Spolkové republice.

Škodovka je silná firma s ještě silnějším PR týmem a velmi usilovně se snaží veškeré obavy okamžitě vyvracet. Přesto se ale jasně nabízí otázka, co budou v Mladé Boleslavi a Kvasinách za pár let dělat? Když už nebude potřeba stále dražší český dělník, kterého navíc nahradí stroj?

Proč by ho měl německý koncern stavět v Česku a ne o stovky kilometrů blíž k centrále ve Wolfsburgu? Navíc s elektromotorem nepotřebujete velkou část součástek tradičního vozu. A s umělou inteligencí dokonce ani volant.

V tomto ohledu je mimořádně důležitý aktuální skandál společností Huawei. Pro někoho možná překvapivě jde mnohem o víc než o podezření ze špionáže, před kterou varuje Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Čína se svou Novou digitální hedvábnou stezkou ekonomicky kolonizuje chudší země a s nástupem robotů a umělých mozků se jim k tomu otevře obrovský prostor. A kdyby u nás skutečně došlo k odchodu automobilového průmyslu, budeme pro ně dokonalý cíl. Pokud by u nás díky dumpingovým cenám měla dominanci v sítích operátorů, serverech i v kapsách uživatelů čínská firma, je předmostí naprosto dokonalé a obrana nemožná.

Naše hlavní obrana ale nejsou jen zákazy a bdělost před cizím vlivem. Jsou to především investice do špičkového výzkumu a vývoje umělé inteligence, na kterém vzniknou naše vlastní silné firmy. S novými a dobře placenými pracovními místy. Velké riziko je to pro nás také, ale především obrovská příležitost.