Ve věci vraždy slovenského novináře Kuciaka soud překvapil

Jako čekání na Godota by se daly označit události kolem vynesení rozsudku nad pachateli vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové. Specializovaný soud v Pezinku už totiž měl vyhlášení rozsudku pevně naplánované na začátek srpna, nakonec to ale překvapivě odložil. Komentář Pezinok 19:37 3. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podnikatel Marian Kočner | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Vyvolalo to přinejmenším překvapení, protože dosud se podobný odklad v jeho historii nestal. Jako nový termín bylo stanoveno 3. září. A i když to do poslední chvíle vypadalo, že nic není jisté, nakonec přece jen soud zveřejnil svůj verdikt.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vě věci vraždy novináře Kuciaka soud překvapil. Kočner a Zsuzsová jsou nevinní

A když se původně mluvilo dokonce o doživotí, obžalovaní Marian Kočner a Alena Zsuzsová byli osvobozeni, protože se nepodařilo prokázat jejich účast na vraždě. Tomáš Szabó, který figuroval v případu jako řidič vykonavatele vraždy, dostal 25 let vězení.

Další dva z původní pětice obžalovaných, Zoltán Andruskó a střelec Miroslav Marček, naproti tomu s policií spolupracovali, přiznali se ke svému podílu na vraždě, proto byl jejich případ vyčleněn.

Další obžalovaná Alena Zsuzsová v případu vraždy novináře Jána Kuciaka před soudem 19. 12. 2019 | Foto: Radovan Stoklasa | Zdroj: Reuters

Mladý slovenský novinář Kuciak a jeho partnerka byli zavražděni v únoru 2018. Jejich smrt vyvolala ohlas, se kterým nikdo nemohl předem počítat.

‚Naše děti v hrobě a Kočner se směje.‘ Rodiny zavražděných opustily soudní síň předčasně Číst článek

V celé zemi se konaly demonstrace požadující důkladné vyšetření případu, odstoupili ministr vnitra, policejní prezident i samotný premiér. Nakonec i vlivem těchto událostí skončila dlouhodobá vládní strana Smer v opozici.

Důvěra Slováků v justici

Během uplynulých dvou let prosakovaly na veřejnost nejrůznější informace, které s vraždou souvisely. Šokující bylo zveřejnění tajné mobilní komunikace mezi obviněným Marianem Kočnerem a Alenou Zsuzsovou.

Protože z jejich zpráv vyplynulo, jak složitý a spletitý byl korupční systém, ve kterém Marian Kočner fungoval, jak ho rozšiřoval a pravděpodobně i řídil. Jeho součástí byli ať už přímo, nebo nepřímo politici, soudci, prokurátoři nebo policisté.

Na vynesení překvapivého rozsudku je možné pohlížet ze dvou úhlů. Ten první budou logicky uplatňovat nejbližší příbuzní obou zabitých mladých lidí, jejich rodiče a sourozenci. Je otázkou, nakolik po vynesení rozsudku dokážou překonat obrovské trauma, které si po dobu dvou let s sebou nesli.

Už během čtení rozsudku totiž odešli ze soudní síně. Soud jim vzkázal, že skutek se sice stal, ale že neexistuje dostatek důkazů pro pojmenování těch, kdo vraždu zadali.

Druhý pohled je trochu širší. Říká, že je dobré, že si dal soud práci s tím zhodnotit důkazy, včetně těch, které se objevily na poslední chvíli. Přispěl tak k uzavření případu, který hýbal celým Slovenskem.

Není však jisté, jestli po velkém očekávání společnosti soud svým rozsudkem přispěl ke zvýšení důvěry Slováků v justici. Anebo ještě víc neposílil zklamání a rozčarování a snad i pocit beznaděje s otázkou, jestli je justice na Slovensku skutečně slepá.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu