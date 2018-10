Když jsou pachatelé přesvědčeni, že vraždí dokonale

Dlouhou dobu se zdálo, že vyšetřování vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové z konce února nemá žádné výsledky a policie přešlapuje na místě. Komentář Bratislava 6:30 2. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie vede k soudu v Bánské Bystrici jednoho ze čtyř obviněných z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. | Foto: Pavlína Nečásková | Zdroj: Český rozhlas

Nejdříve policie zveřejnila obličej muže, který mohl mít s případem něco společného. Později bylo zadrženo v této souvislosti několik lidí. Jako poslední byla zadržena také žena, která měla v případu figurovat jako tlumočnice, ale ve skutečnosti zřejmě jako zadavatelka vraždy.

A mnohé také nasvědčuje tomu, že nebyla posledním článkem, ale že i ona dostala zadání od někoho dalšího. V jejím případě by se nicméně mohla potvrdit někdejší italská stopa Kuciakovy vraždy, když zavražděný novinář ve svých posledních textech psal o aktivitách italské mafie na území Slovenska.

Co je v tuto chvíli možné považovat za vůbec nejdůležitější, je skutečnost, že veřejnost konečně dostala nějaké informace. Je paradoxní, že přišly až od advokáta rodiny Kuciakových, bývalého ministra spravedlnosti, později také ministra vnitra Daniela Lipšice.

Podle něho pachatelé neutekli do zahraničí, protože prý byli přesvědčeni, že vražda byla provedena dokonale a nemohla být tudíž odhalena. Všem obviněným hrozí doživotí, proto budou mít časem motiv promluvit. „Pokud chtějí, aby se jejich trest v případě odsouzení začínal číslem, a ne slovem doživotí,“ uvedl Lipšic.

Skepse Slováků vůči státu a jeho institucím

Posun v případu přišel právě včas, a to v situaci, kdy občané na Slovensku přestávají věřit v nějakou vyšší spravedlnost, stejně tak i v ochotu a schopnost policie, dotáhnout případ do konce. V tomto konkrétním případě to znamená nejenom rekonstruovat události, které vedly ke smrti dvou mladých lidí, ale i širší pozadí. Především je třeba zjistit, kdo si vraždu objednal, případně jestli má nějaké politické krytí.

Je proto otázkou, jestli mají podobný zájem i současné vládní strany, protože pochopitelně riskují, že se přitom může odhalit jejich vlastní případné napojení na podivné skupiny s kriminálním pozadím.

‚Nejméně 70 tisíc eur.‘ Prokurátor řekl, kolik dostal vrah za likvidaci novináře Kuciaka Číst článek

Na řadě míst Slovenska se nedávno znovu konaly demonstrace, na kterých opět a už poněkolikáté tisíce lidí volaly po slušné zemi. Dá se předpokládat, že posun ve vyšetřování Kuciakovy vraždy znovu lidi více zaktivuje.

Skepse Slováků vůči státu a jeho institucím je pochopitelná. Jako by to potvrzovala i skutečnost, že mezi obviněnými je bývalý člen policie a bývalý voják. Informace, které se už teď dostaly na povrch, vyvolávají děsivé otázky.

Jak je možné, že Jána Kuciaka nebyly státní orgány schopny ochránit, pokud měl podezření, že ho někdo sleduje? Mohlo by se něco takového zopakovat? Jaké priority vyznávají lidé, kteří jsou ochotni za několik desítek tisíc eur zavraždit? A co je potřeba udělat, aby „mafiánské systémy“ v zemi omezily svou činnost? Je stát skutečně tak bezbranný?

Slovensko je příliš malé na to, aby se tak velká kauza jednoduše zametla pod koberec. V zemi, kde každý každého zná, je možná ještě daleko důležitější než kdekoli jinde, aby byla vražda novináře do všech detailů objasněna. Nekompromisně, podle zásady „padni komu padni“.