Konec boje proti korupci?

I zde se točí nemalé peníze, jejich rozdělování je ovšem mimo hlavní pozornost médií nebo policie. Občas se přesto dozvíme zajímavé příběhy. Reportéři serveru Seznam Zprávy vypátrali, že ve středočeském kraji se dají vydělat opravdu slušné peníze, protože krajský úřad se na nějaká tabulková omezení a tarify neohlíží. Samozřejmě to platí jen pro ty, kteří v tom umějí chodit.

Úřad středočeské hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové totiž vyplácel některým svým úředníkům v posledních dvou letech každý měsíc k platu mimořádné odměny od 60 do 85 tisíc, takže celkově brali okolo 150 tisíc měsíčně.

Poté co dva úředníci dali výpověď, dostali jednorázovou odměnu za skvěle odvedenou práci, každý zhruba 500 tisíc. Na veřejnou správu jsou to částky naprosto neobvyklé. Za co úředníci tak vysoké odměny dostávali, odmítá samozřejmě kraj sdělit.

Opoziční ODS teď žádá středočeský krajský úřad o podrobné informace. Chce přesná zdůvodnění i jména úředníků. Shodou okolností se ale téměř současně ukázalo, že brněnští politici ODS možná předešli takzvanou Švachulovu kauzu machinací s veřejnými zakázkami. V té si ve velkém přilepšovali politici spojení s brněnskou buňkou hnutí ANO.

Policie totiž nyní prověřuje rozsáhlý systém podvodů s městským majetkem. Mezi politiky ODS nařčené z machinací s byty patří i brněnská primátorka Markéta Vaňková a její náměstek Robert Kerndl a předseda krajské organizace ODS a poslanec Pavel Blažek. Vedení ODS se svých politiků zastalo. Brněnské lidovce i Piráty, kteří jsou s ODS v koalici, zatím kauza také neznepokojuje.

I když ve středočeské kauze nejde o trestný čin, ale o pravidla hospodaření s penězi daňových poplatníků, a ta brněnská je ve stadiu vyšetřování, oba případy potvrzují, že mezi tradičními, takzvaně hodnotově zakotvenými politickými stranami a těmi novými, takzvaně protikorupčními, neexistuje – pokud jde o pokušení využít veřejné prostředky k vlastnímu prospěchu – žádný rozdíl.

Boj s korupcí na papíře

Výsledkem bude, že se opět – tak jako loni – propadneme v celosvětovém žebříčku vnímání korupce zase o několik míst v pořadí níž. Jako jeden z důvodů loňského poklesu o šest příček jmenovala mezinárodní organizace Transparency International, která žebříček sestavuje, kauzy premiéra Andreje Babiše.

Jestli se tedy něco panu premiérovi opravdu podařilo, tak zcela zdiskreditovat tažení proti korupci. Za co se před jeho érou běžně odstupovalo z funkce, nad tím dnes jen mávneme rukou.

I když společnost vypadá jako stále více otupělá a Babišovým příznivcům podobné kauzy nevadí, neznamená to, že jednou – až demoralizace politických elit začne být neúnosná – nedojde lidem trpělivost. Výsledkem bude zhroucení celého systému, příchod zcela nových politiků, uskupení a ideových směrů, jako jsme to viděli třeba svého času v Itálii. Ale jako ve všech revolučních případech nemusí jít nutně o změnu k lepšímu.

Zatím bude zajímavé sledovat, jak se podaří hejtmance Jermanové v krajských volbách hnutí ANO poškodit – na tom ostatně již delší dobu intenzivně pracuje. Vzhledem k tomu, že má podporu vedení ANO, které ji potvrdilo v čele krajské kandidátky, Andrej Babiš zřejmě středočeský kraj odepsal. Anebo zná své voliče lépe, než si myslíme.

Autor je komentátor Českého rozhlasu.