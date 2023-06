Jan Zahradil, muž, který 20 let velel evropské politice ODS

S Janem Zahradilem můžete mít různé názory na politiku, zvláště tu zahraniční, ale to, co se mu nemůže vzít, je hluboká brázda, kterou vyryl za skoro už 20 let svého působení v Evropském parlamentu a v evropském směřování své Občanské demokratické strany.

Komentář Praha 16:30 13. června 2023