Problémy kolem systému na výplatu dávek jako korespondenční šachy mezi Babišem a Maláčovou

Chcete-li být úspěšným ministrem, musíte umět psát dopisy. Jinak se dostanete do problémů. Váš úřad navštíví policie a budete vyzván k demisi. Také tímto způsobem jde vnímat rozruch kolem ministerstva práce a sociálních věcí. Komentář Praha 18:51 26. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová | Foto: Petr Topič / MAFRA | Zdroj: Profimeda

Vyvolal ho zásah policie v souvislosti se zakázkou týkající se systému na vyplácení dávek. Náklady na něj mají narůst o stovky milionů oproti původním propočtům. Také kvůli tomu zahájili policisté trestní stíhání jednoho z náměstků a šéfa příslušného odboru. Vyšetřování je teprve na začátku, takže k případné obžalobě je stále poměrně daleko.

Ještě vzdálenější se jeví rozběhnutí skutečně nového systému výplaty dávek, který by odpovídal požadavkům 21. století. Politickou odpovědnost by za to měla nést Jana Maláčová. Ostatně premiér ji na nedostatky opakovaně upozorňoval.

I když se oba dva pravidelně potkávají na vládě, učinil to Andrej Babiš formou dopisů. Takže ministryně s ním tento problém řešila takříkajíc korespondenčně. Je to postup zvláštní, který jen těžko může přispět ke kvalitnímu a cenově přijatelnému systému na výplatu dávek.

Špatně postavená smlouva

Vypadá to na to, že o něj až tak nejde. Ve hře je spíše vhodná příležitost k tomu, jak dostat do defenzivy politickou rivalku. Je veřejným tajemstvím, že vztahy mezi premiérem a ministryní jsou značně napjaté.

Zveřejněním dopisů může Andrej Babiš jednoduše dokumentovat, že se problémy kolem systému snažil řešit. Jeho aktivita však byla marná, protože ji Jana Maláčová ignorovala. Proto by měla odstoupit. Je to poměrně jednoduchý a veřejnosti snadno sdělitelný příběh.

Jak už to však bývá, není vše zdaleka tak černobílé. Jana Maláčová problémy kolem informačních technologií zdědila, včetně různých podezření na manipulace se zakázkami a na korupci. Navazovala na různé neúspěšné pokusy, těmi se ministerstvo chtělo vymanit ze závislosti na jedné firmě, která de facto původní systém vybudovala a spravovala. A to je pro kapsy daňových poplatníků dlouhodobě nevýhodné.

Není to první případ, kdy špatně postavená smlouva komplikuje státu život i po letech. Záleží potom na schopnostech politiků a úředníků, jestli vůbec a případně jakým způsobem se dokážou takovéto závislosti zbavit. Napravit tak nevědomé, někdy možná i záměrné chyby svých předchůdců.

Janě Maláčové se to zatím nedařilo. Alespoň to tak na veřejnosti působí. Andrej Babiš takovéto vnímání svými dopisy přiživoval. Ministryně práce a sociálních věcí zatím nebyla schopna prokázat, že má situaci kolem nového systému skutečně pod kontrolou. Proto může premiér tvrdit, že Jana Maláčová má velký problém. Nevypadá to na to, že by ho s ní chtěl skutečně vyřešit.