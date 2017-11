Jana Nagyová-Nečasová může zamířit za mříže

Jeho tehdejší manželku Radku nechala sledovat a zaúkolovala tím vojenské zpravodajství prostřednictvím jeho šéfů. Ti přání Nagyové vyšli vstříc, byť takovýto postup odporoval platným zákonům a předpisům.

Alespoň tak zhodnotila dění kolem Radky Nečasové soudkyně Pavla Hájková. Vycházela přitom z různých svědeckých výpovědí, odposlechů a stanovisek expertů.

Expremiér Petr Nečas (ODS) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Stejné důkazy posoudila opačně jiná žena v taláru. Původně totiž kauzu řešila soudkyně Helena Králová, která zmiňované důkazy vyhodnocovala jednostranně ve prospěch obžalovaných. Není divu, že takovýto postup jí neprošel. Královou vynášené osvobozující verdikty byly opakovaně zrušeny.

Králová svůj názor přesto neměnila. Doporučení soudu vyšší instance ignorovala a nakonec jí byla tato kauza odňata. Obžalovaní se snažili vytvářet dojem, že jsou nevinní a že hlavním smyslem změny soudce je prokázat jim za každou cenu porušení zákonů. Pochopitelně se mohou hájit tak, jak uznají za vhodné.

Hrozby dalších případů a kauz

To však nemůže zastřít podstatu výměny soudkyně. Ta spočívala ve snaze brát v potaz jak argumenty obžaloby, tak i obhajoby. K tomu nyní došlo a výsledkem jsou nepravomocné podmíněné tresty. Dá se očekávat, že vinu obžalovaných potvrdí i odvolací soud. Alespoň jeho dosavadní výroky, které už zazněly, tomu nasvědčují.

Kauza zneužití vojenského zpravodajství by se tak měla chýlit ke konci. I když to nemusí být úplně pravda. Petr Nečas totiž postupně upravil svoji výpověď takovým způsobem, aby co nejvíce pomohl svojí současné manželce. Hrozí mu kvůli tomu stíhání za křivé svědectví.

Bývalá šéfka kabinetu premiéra Jana Nečasová (dříve Nagyová) s manželem Petrem Nečasem. Vpravo je její advokát Eduard Bruna | Foto: ČTK

Pokud by se ho skutečně dopustil a byl by za něj potrestán, dotkly by se aktivity jeho bývalé pravé ruky a milenky nejenom v rovině politické, ale také trestně právní. Ostatně podobné nebezpečí mu hrozí i v jiné kauze, která je označována jako trafiky pro poslance.

Jana Nagyová, dnes už Nečasová, rovněž figuruje ve více případech. Týkají se krácení daní, nebo vyzrazení utajovaných zpráv Bezpečnostní informační služby. V druhém případu jí byl vyměřen rovněž podmíněný trest, který není pravomocný.

Pokud by se zmiňované verdikty staly pravomocnými, znamenalo by to, že by Jana Nagyová, nyní už Nečasová, zamířila za mříže.