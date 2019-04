Klobouk dolů, Jaromíre!

Pokud nepatříte mezi skalní fanoušky Liberce či Třince, jen těžko si vzpomenete, kdo dával ve druhém finále góly. Kdo ale skóroval v dresu Kladna v 10. kole baráže, ví zřejmě celá republika a možná celý svět. Čtyři góly Jaromíra Jágra zpečetily postup Rytířů do extraligy. Komentář Kladno 22:13 19. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Plekanec a Jaromír Jágr | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Přitom hned na začátku prolínací soutěže jsem slyšel mnoho hlasů, že Kladno na to nemá a starý Jágr mu moc nepomůže. Já těm hlasům nevěřil, ale chápal jsem tyhle prognózy. Po dvou kolech nula bodů a skóre 0:7, to byl pádný argument.

Po druhé se tyhle hlasy rozezněly, když Kladno ztratilo vedení 3:1 s Pardubicemi. Ale to už jsem byl úplně klidný. Byl jsem si jistý, že Rytíři svou šanci k návratu mezi elitu nepromarní. K té jistotě mě vedlo jen sledování dvojice Plekanec Jágr v každém zápase.

Teď se každý rozplývá nad tím, jak Jaromír Jágr vede tabulku střelců celé baráže, jak dal čtyři branky v jednom utkání, jak projel celé kluziště a vychutnal si brankáře. Je to borec! Ale mě to vážně nepřekvapilo.

Sledoval jsem ho v každém utkání, ale taky dlouho před tím, když se teprve chystal nastoupit. Bylo úchvatné sledovat, jak se zlepšuje. Teď bych asi měl dodat – v jeho letech. Ale tohle nedodám, protože tady o věk vůbec nejde. Jágr byl, je a bude fenomén. Ale nejen na ledě!

Faktor Plekanec

Stalo se 19. dubna 2019. Den kdy Kladno rozhodlo o svém návratu do extraligy. Podle mě je datum ale špatně. Rozhodující byl podle mě 28. listopad 2018. Toho dne totiž Jaromír Jágr, co by majitel Rytířů, oznámil světu, že se dohodl na spolupráci s Tomášem Plekancem. Tohle byla podle mě ta rozhodující chvíle. Tohle byla nejpřesnější trefa Jaromíra Jágra.

To Tomáš Plekanec je hlavním strůjcem kladenského postupu. Tenhle nesmírně poctivý a pracovitý hokejista nakazil svými vlastnostmi celou kladenskou kabinu. Při tréninku poradil, v kabině rozesmál a Jardovi nahrával.

Je radost dívat se, jak ekonomicky se pohybuje na ledě, jak chytře hraje, co vymyslí. Tohle všechno Jaromír ví. Zná Tomáše celou jeho kariéru a z toho pak těžil celý kladenský tým. Jágrovi stačilo jen najet do prostoru a „Pleky“ mu přes bránící hráče poslal kotouč přesně na hůl. Jen to klaplo. Nám, hokejovým fanouškům, je jedno, kterého týmu, nezbývá než doufat, že spolu vydrží ještě alespoň jednu sezónu.

Jaromír Jágr a Tomáš Plekanec po vstřeleném gólu | Zdroj: ČTK