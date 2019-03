S mýtem nemá Faltýnek nic společného, jen se v něm angažoval

Policejní vyšetřování podivných okolností soutěže na výběr mýta se týká firmy Kapsch a antimonopolního úřadu. Není to problém Jaroslava Faltýnka. S vážnou tváří to tvrdí předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Uvidíme, jak dlouho mu toto přesvědčení vydrží. Komentář Praha 10:04 14. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Faltýnek (vpravo) a Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Zatím vysvětlení prvního místopředsedy hnutí ANO nepůsobí příliš věrohodně.

Andrej Babiš mu v tuto chvíli věří. Navzdory pasážím z dokumentu, který umožňoval provést u Jaroslava Faltýnka domovní prohlídku. Píše se v něm mimo jiné o tom, že je nutné ji uskutečnit. Jinak by podle policie hrozilo zmaření, zničení či ztráta důkazů.

Zároveň se ve zmiňovaném dokumentu vysvětluje, proč k ní došlo bez obvinění Faltýnka. Disponuje totiž poslaneckou imunitou, takže by o jeho vydání k trestnímu stíhání musela rozhodovat sněmovna.

Podle příkazu k domovní prohlídce existovalo nebezpečí, že by při případném podání žádosti o vydání poslance Faltýnka k trestnímu stíhání mohlo dojít ke zničení, ukrytí, případně ke změně obsahu důkazních prostředků. Přitom ty mohou vést k usvědčení pachatele či pachatelů závažné úmyslné trestné činnosti.

Jak se zbavit voličů

Zkrátka vyšetřování podezřelých okolností soutěže na mýto se týká nejenom firmy Kapsch a antimonopolního úřadu, ale také Jaroslava Faltýnka.

Časový souběh jeho schůzek s oběma aktéry naznačuje, že Faltýnkovo angažmá v této kauze bylo velmi nestandardní. Pochopitelně to automaticky neznamená, že bude nakonec skutečně obviněn a případně se ocitne před soudem.

Pomoci by mu mohlo to, že někdo jiný donutil antimonopolní úřad k tomu, aby nakonec nešel firmě Kapsch na ruku. Byť v prvopočátku dal úřad stížnosti této firmy za pravdu. Kdo se o zvrat v tendru zasadil, to zatím zůstává otázkou.

Vypadá to, že se na ni nehledá odpověď. Přitom neexistuje moc lidí, kteří jsou momentálně vlivnější než pravá ruka Andreje Babiše.

Třeba to odhalí další postup vyšetřování. Pochopitelně za předpokladu, že nebude různými způsoby mařeno. Ve hře je dlouho budovaná pověst hnutí ANO. To šlo do politiky bojovat proti korupci a klientelistickému systému.

Nyní to vypadá na to, že ho jeho někteří lidé také budovali a těžili z něj. Andrej Babiš je přesvědčen o tom, že to není případ Jaroslava Faltýnka, ale pouze lokálních politiků v Brně.

Podobně k různým problémům přistupovali v nedávné minulosti představitelé tradičních politických stran. Ti se některých vlivných lidí nedokázali zbavit.

Tím se však zbavili velké části svých voličů a také podílu na moci. Vypadá to na to, že by Andrej Babiš mohl opakovat jejich chyby.