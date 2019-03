Mandát mít, nebo si vzít

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý komentář Ondřeje Konráda

Poté, co se souběžně se zásahem na radnici městské části Brno-střed rozjelo i vyšetřování možného ovlivňování soutěže na dálniční mýtné, o němž šéf ANO říká, že to „není žádná kauza Faltýnek.“

Jenže se záhy ukázalo, že ona koaliční rada neměla ve skutečnosti od ministerstva dopravy žádný mandát vyjednávat o mýtném a tak Jaroslav Faltýnek začal hovořit o tom, jak od tehdejšího premiéra Sobotky hrozil Danu Ťokovi vyhazov a tak se za něj - aniž by to ministrovi sdělil, ten je z toho také nyní velmi překvapený - ujal úkolu otázku mýtného řešit sám.

Neboť je na takové věci za celý život navyklý, hned se do každé otevřené záležitosti vložit. A je to. Tedy se také zřejmě například scházet s účastníkem tendru a vyřizovat od něho - jak víme z uniklých policejních odposlechů – předsedovi antimonopolního úřadu, co má udělat.

Zastavit politickou krev

To je ovšem Faltýnkovo obzvlášť slabé místo. A uspokojivou odpověď na otázku, jak se mohlo něco takového stát, také poslanci během čtvrtečního dopoledne, kdy se kauza Kapsch, potažmo antimonopolní úřad v dolní komoře parlamentu probírala, samozřejmě nedostali.

Faltýnek jen opakoval, že jde o politický boj, onen mandát sice opravdu neměl, ale vzal si ho sám a ušetřil tak státu jeden a půl miliardy korun. A – dodejme – až do těchto dnů si to s příkladnou skromností nechal čistě pro sebe.

A pak také, že má coby poslanec právo na informace potřebné pro výkon funkce. O nic jiného mu prý při setkáních s pány Feixem z Kapsche a Rafajem z antimonopolního úřadu nešlo.

Jenže to nemůže nikoho soudného uspokojit. A i když snad Faltýnkovi nehrozí jako Rafajovi a místopředsedkyni antimonopolního úřadu Kubišové obvinění z korupce a ze zneužití úřední pravomoci, nebo Feixovi z pouhého uplácení, je přinejmenším strašně vratké jeho politické postavení.

A i když mohou být vazby mezi ním a předsedou hnutí hodně za léta úzké spolupráce v Agrofertu spletité a tedy pevné, netřeba se domnívat, že je Andrej Babiš natolik sentimentální, aby kvůli Faltýnkovi proléval vlastní pomyslnou krev. Tedy nechal se jeho případem politicky výrazněji oslabovat.

Všechno je ovšem teprve v počátcích, žádná obvinění v případu mýtného doposud nepadla a není vůbec jisté, jestli se tak stane, než se poslanci k Faltýnkově roli v něm vrátí. Což plánují udělat za dva týdny.

Zatímco se mohou jen usmívat nad vyjádřením mluvčího společnosti Kapsch, že „z pouhého setkání nějakých dvou osob není možné usuzovat na spáchání trestného činu.“ No, přijde na to.