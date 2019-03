Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petr Hartman: Ochotný Faltýnek jedná všude a s každým, kdo chce

Došlo k nim v době, kdy si právě tato firma stěžovala na průběh veřejné soutěže. Antimonopolní úřad vyšel námitkám Kapsche vstříc. Dočasně tím zabránil podepsání nové smlouvy na provozování mýtného systému s vítězem tendru.

Přitom jeho nabídka se jevila pro stát výhodnější. Faltýnkova snaha ušetřit eráru peníze se tak nemohla týkat sporných hotelových schůzek.

Proč k nim došlo, na to nedostali poslanci uspokojivou odpověď. Jaroslav Faltýnek ji ani nabídnout nemohl. Proto se snažil stylizovat do role bodrého strýce, který je aktivní, schází se s kdekým a nezištně všem pomáhá.

Úsměvy mohou být maskou

Nikomu se během rozpravy nepodařilo, aby vypadl z této role. Názorně se ukázalo, že podobné sněmovní jednání nemá valný význam. Svým způsobem je to ztráta času.

S mýtem nemá Faltýnek nic společného, jen se v něm angažoval Číst článek

Snad ho nemarní policie, která se podivnými okolnostmi kolem mýta zabývá. Nesoustředí se přitom pouze na prvního místopředsedu hnutí ANO. Ujít její pozornosti by nemělo ani nestandardní chování šéfa antimonopolního úřadu.

V neposlední řadě zvláštně působí rovněž rychlé podepsání smlouvy s vítězem soutěže na provozování mýtného systému v momentu, kdy nebylo zcela zřejmé, zda to ministerstvo může udělat.

Co se sebevědomého vystupování Jaroslava Faltýnka týká, lze ho vnímat různě. Může svědčit o tom, že se vyšetřování mýtného tendru policií neobává. Ví, že se ničeho nezákonného nedopustil. Hotelové schůzky byly pouze příjemnou zastávkou na cestě mezi Prahou a Prostějovem.

Pochopitelně nelze vyloučit pravý opak. Úsměvy mohou být pouze maskou ukrývající obavy. Konkrétně z toho, že by vyšetřovatelé mohli shromáždit dostatek důkazů o tom, že první místopředseda hnutí ANO ovlivňoval průběh mýtného tendru a spáchal přitom trestný čin.

Policie zatím nikoho neobvinila. V dohledné době by měla vyhodnotit různé materiály, které získala při domovních prohlídkách.

Ty se nevyhnuly ani Jaroslavu Faltýnkovi. Nelze tudíž vyloučit, že by svoji roli v mýtném tendru mohl znovu poslancům vysvětlovat. Konkrétně v momentu, kdy by rozhodovali o tom, zda ho zbaví imunity a umožní jeho trestní stíhání. To by už tak veselé pro Jaroslava Faltýnka nebylo. Mohl by mu nakonec zmrznout úsměv na rtech.