To je náš Jarda. Boxuje a mluví u toho

Možná tou uměleckou formou, roztřesené záběry stárnoucího potetovaného muže, co právě odboxoval deset kol „na pytel“, jsou ale v době krátkých klipů a sociálních sítí vcelku originální poznávací značkou: tady s vámi hovoří drsný boxer, co už toho má hodně za sebou. Bohužel je to vidět.

Ale jinak je to Jaroslav Foldyna, jak ho známe víc než 20 let, co se pohybuje v nejvyšší české politice. Bezmezně za všech okolností oddaný Miloši Zemanovi, s pohledem upřeným s nadějí na východ a s názory, které těžko odlišíte od členů poslaneckého klubu KSČM, snad až na to, že tak jeho půlka bude názorově stát v porovnání s Foldynou někde ve středu.

„To je prostě Jarda,“ znělo pravidelně od lídrů ČSSD, když se jich někdo přišel zeptat na svérázné Foldynovy pohledy na svět. Třeba jako když v roce 2011 po zatčení srbrského generála Mladiče označil masakr ve Srebrenici, při němž bylo v roce 1995 zavražděno nejméně osm tisíc bosenských muslimů, za „konspiraci bosenských politiků“. (Generál Mladič dostal loni za Srebrenici u Mezinárodního soudu v Haagu doživotí.)

„Ano, to je prostě Jarda,“ brali to tak i novináři, protože upřímně řečeno, na Foldynu byl vždycky spoleh. Vždycky měl co říct, nebál se mluvit přímo, neschovával se.

Nejviditelnější politik ČSSD

A nakonec i pro sociální demokraty bylo výhodné mít ho na své straně: svým voličům na severu Čech vždycky rozuměl a oni jemu, navíc se ani v nejdivočejších časech ústecké lokální politiky nezapletl s tamním politicko-podnikatelským podsvětím, takže ho bylo možné stále ukazovat jako možná svérázného, ale hlavně lidského a bezprostředního politika. Našeho Jardu. Jednoho z mnoha.

Jenže teď už to není jen „náš Jarda“, jeden z mnoha. Od letoška je Foldyna místopředsedou strany, jehož slova a skutky je nutné brát s trochu jinou vážností než ještě před pár lety.

Děčínský poslanec nestojí jako solitér na okraji, je autentickým mluvčím významného stranického proudu - pokud tedy lze u sedmiprocentní strany mluvit o „významném proudu“.

Ale je to aspoň o sociální demokracii docela srozumitelná zpráva. Kdysi to bývala velká strana s naším Jardou jako jedním z mnoha. Dnes je Foldyna asi nejviditelnějším politikem ČSSD.

Pokud by bylo po jeho, stane se z ČSSD na Východ otočená strana, která s chutí pomůže referendu o vystoupení Česka z EU, strana homofobních nočních vlků, co bude o hlasy zápasit možná trochu s komunisty, ale především s Okamurou, pro nějž bude zároveň přirozeným nejbližším spojencem.

A nikdo by neměl být překvapen, až se časem ukáže, že právě taková zbytková ČSSD je a že Foldyna je momentálně jejím přirozeným vůdcem. Na jednoho Jardu celkem solidní výkon.