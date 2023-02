Je to zatím nejlepší zpráva, která se o novém týmu zvoleného prezidenta Petra Pavla objevila. Jaroslav Zajíček, po Editě Hrdé druhý český velvyslanec při Evropské unii, si nejen během českého předsednictví v evropské sedmadvacítce získal v celé Evropské unii opravdu skvělé jméno. S Editou Hrdou a pracovníky zastoupení vytvořil tým, který byl tím nejlepším, co Česko za půl roku v čele Evropské unie předvedlo. Komentář Praha 6:29 22. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyjednávání mezi státy EU bývají nejzajímavější, když se vypnou mikrofony, tvrdí Jaroslav Zajíček, jeden z českých velvyslanců při EU | Foto: Viktor Daněk | Zdroj: Český rozhlas

Výkon, který odvedl sám Zajíček, byl za hranicí lidských možností. A úplně nepochopitelné bylo, že si po několika hodinách spánku ještě našel čas na to, aby pro veřejnost tlumočil to, co Česká republika v čele EU právě řešila.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Luboš Palata: Zajíček na Hrad. Výběrem vynikajícího diplomata snad začal Petr Pavel svoji evropskou misi

Proto se po předsednictví mnozí dohadovali, jak vysoko a kam Zajíček postoupí. Od Petra Pavla bylo mimořádně moudré, že po něm takříkajíc sáhl jako první.

Přestože by bylo příliš zjednodušující zužovat Zajíčkovu odbornost na Evropskou unii, byl mimo jiné i dvojkou na naší ambasádě ve Spojených státech, je faktem, že málokdo se v zákulisí evropské politiky a v jejím směřování vyzná tolik jako právě Zajíček.

Má navíc ještě jednu důležitou schopnost, která mnohdy odborníkům na Evropskou unii chybí. A to srozumitelně a lidsky vysvětlit normálním lidem i ty nejsložitější záhyby unijního životaběhu.

Spojencem a spolutvůrcem

Z tohoto pohledu je Zajíček jako klíčová figura prezidentské kanceláře mimořádně důležitý. Máloco je totiž po 20 letech na Pražském hradě tak zanedbáno a poškozeno jako právě evropská politika a role hlavy státu v ní.

Máme za sebou v tomto smyslu 20 tragických let, deset let Václava Klause a deset let Miloše Zemana, kdy čeští prezidenti hlásali o Evropské unii polopravdy, smyšlenky, nebo dokonce lži.

Zahraniční odbor na Hradě povede velvyslanec Zajíček. Diplomat Pernický bude ředitelem protokolu Číst článek

Je vlastně s podivem, že jsme po působení těchto dvou hlav státu v Evropské unii ještě zůstali. Ale jejich „dílo“ je vidět. Také na popularitě Evropské unie v Česku, která se jen tak tak drží nad 50 procenty podpory našeho členství.

To je třeba změnit. Generál Petr Pavel je přitom kovaný v problematice obrany a armády, ale už méně v unijních tématech. Zajíčkova role tady bude nezastupitelná. Nebylo by na škodu, kdyby se Petr Pavel stal vládě v evropské politice spojencem, a nebojím se to říci, spolutvůrcem.

Silný proevropský hlas z Pražského hradu je po dvou desetiletích půstu strašně moc potřeba. A to jak navenek, tak ještě víc dovnitř do Česka.

Pokud za pět či deset let svého mandátu dokáže Petr Pavel v Česku změnit nastavení Čechů vůči Evropské unii a udělat z nás Evropany, zapíše se do českých dějin. Výběr Jaroslava Zajíčka do čela zahraničního odboru Prezidentské kanceláře je v tom prvním, ale důležitým krokem.

Autor je komentátor Deníku