Je Trump nebezpečím pro americkou demokracii?

Po zvolení Donalda Trumpa prezidentem převážil názor, že americká demokracie se svým důmyslným systémem ústavních pojistek a nemalou setrvačností celého systému ho takříkajíc semele. To se do jisté míry vskutku stalo, když soudy blokovaly imigrační výnosy prezidenta nebo když Trump neuspěl s některými svými iniciativami v Kongresu, kde má většinu v obou komorách Republikánská strana, která ho do úřadu prezidenta oficiálně nominovala.

Komentář Washington 13:51 4. srpna 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít