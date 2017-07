To je to tvoje Malování?!

Přijdou vám vleklá krize pozdního kapitalismu a klimatická likvidace planety jako příliš abstraktní problémy?

Nevadí - se srovnatelně tragickou zprávou přišla firma, která už desítky let nekompromisně obsazuje naše počítače. Microsoft, tvůrce desítek verzí operačního systému Windows, z nichž minimálně každá druhá neskončila jako naprostá katastrofa, oznámil pomalý konec legendárního programu Malování.

Tenhle jednoduchý grafický editor byl součástí Windows od jejich první verze vydané v roce 1985. S jeho primitivním rozhraním se setkaly celé generace uživatelů počítačů - od těch, které v devadesátých letech bolely oči z katodových monitorů a modrých obrazovek smrti ve Windows 95, po ty, které z videí českých youtuberů a modrých obrazovek smrti ve Windows 10 bolí oči dnes.

Pro ty, kteří se nechtějí učit s Photoshopem a navíc nemají možnost, jak ho ukrást, je Malování grafický editor snů. S trochu cviku v něm svedou cokoliv - od jednoduchých úprav a ořezů obrázků, přes vysoce profesionální technické nákresy až po takřka uměleckou tvorbu těch nejčerstvějších internetových memů.

Těm všem chce Microsoft jejich švýcarský nůž počítačové grafiky vzít - sice po vlně kritiky vydal prohlášení, že program nezmizí úplně, ale efekt odsunu ze základních systémových programů do temných koutů "obchodu s aplikacemi" je srovnatelný s úplnou anihilací milovaného editoru.

Zatímco tak na milionech počítačů přežívá jedenáctá verze děsuplného leviatanu z přelomu tisíciletí jménem Internet Explorer - naštěstí sice poslední, zato minimálně na další dekádu nesmrtelná -, Microsoft nemilosrdně likviduje zcela neškodný software a uživatelům nabízí náhradu v podobě Malování 3D: obludně přefouknuté aplikace, kde sice některé základní funkce starého Malování chybí, zato obsahuje nepostradatelnou sadu žertovných smajlíků a trojrozměrný model ryby.

Liberální uživatelé Windows se k věci už teď staví rezignovaným "nesouhlasím s tím, že mi berete Malování, ale budu do smrti bránit vaše právo to udělat". My, radikálové technologického světa, doufáme v zažehnutí plamene revoluce. Jestli nedovede lid na barikády mizící Malování, nesvede to už zřejmě nic.