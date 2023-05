Rusko a ti, kteří věří jeho propagandě, tvrdí, že jde o válku celosvětovou. Ukrajinci naopak zdůrazňují, že jsou to oni sami, kteří se brání ruské agresi. A že zastavení ruského ozbrojeného pochodu na Západ je na jejich bedrech. Komentář Praha 20:35 2. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinští vojáci z 24. brigády na stráži v zákopech na frontové linii v Doněcké oblasti | Foto: Kai Pfaffenbach | Zdroj: Reuters

Pravdu mají paradoxně obě strany. Pokud budeme posuzovat válku podle ideologie i podle geografického rozsahu, je to válka globální i lokální.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Marek Hudema: Je válka na Ukrajině válkou globální nebo lokální?

Globální je ze strany Moskvy, lokání z pohledu Kyjeva. Kreml tvrdí, že jde o válku s kolektivním Západem, který se postavil proti Rusku.

Mluví o tom jeho válečná propaganda a jeho představitelé. Podstatná část ruského vedení, včetně ruského prezidenta Vladimira Putina, tomu věří.

Dokonce věří i tomu, že je to válka se Západem, která začala už před ruským útokem na Ukrajinu. Což je nesmysl, protože Západ a Ukrajina na nikoho neútočily a navíc kdyby byla ruská invaze zpočátku úspěšnější, Západ by nechal Kyjev klidně padnout a pak dodatečně možná podporoval nějaké partyzánské jednotky.

Proč to Američané udělali?

Zároveň Rusko vede válku proti Ukrajině a proti Západu, který v jeho představách Ukrajinu zastupuje, po celém světě: Kreml podněcoval či toleroval útoky na americké jednotky na Blízkém východě.

Snaží se vyvolat protizápadní a protiukrajinské nálady v Africe. A v Evropě se pokouší dát dohromady krajní pravici a krajní levici, aby se postavily proti pomoci Ukrajině.

Co mají společného Ukrajina a Izrael Číst článek

Ukrajina naopak vede válku lokální, vlasteneckou, válku o svoji státní i národní existenci. Byť se západní materiální pomocí. Kyjev by ji ale rád rozšířil, dal ochutnat Rusku „jeho vlastní medicínu“ a napadl Rusko všude.

Z nedávno uniklých amerických dokumentů víme, že ukrajinští generálové chtěli zaútočit na Moskvu, na ruské jednotky v Sýrii a na ruské žoldnéře v Africe. Jenže nemohou. Američané byli proti. A protože Ukrajinci potřebují americkou materiální podporu, útoky odvolali.

Proč to Američané udělali? Nechtějí si komplikovat situaci rozšířením bojiště. Skutečný soupeř je pro Spojené státy ne Rusko, ale Čína. Snahu o zadržování Pekingu si nechce Washington zkomplikovat malými rusko-ukrajinskými válkami ve třetím světě, do nichž by musel zasahovat.

I přes to, že tyto miniválky by oslabily Rusko a pomohly Kyjevu s dobýváním obsazených území.

Autor je komentátor Lidových novin