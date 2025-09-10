Je vina Ruska, že potřebujeme zbraně jako protipěchotní miny a kazetovou munici
Základní otázka: Chcete mír? Jinak se na ni odpovídá, když vás neohrožuje žádná velmoc, a jinak když vás Rusko zařadí na seznam nepřátelských zemí, devastuje Ukrajinu a vyhrožuje Západu. Putin nás vyvedl z naivního omylu, že už nikdy žádná válka nebude. Chceme mír, tak si ho musíme umět ubránit.
Premiér Petr Fiala (kandiduje za ODS a Spolu) a vládní poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar říkají, že by Česko mělo odstoupit z úmluv o zákazu protipěchotních min a kazetové munice. Podle nich omezují obranyschopnost Evropy. „Obě úmluvy se přežily,“ tvrdí Fiala. Doby míru a evropské naivity jsou viditelně pryč.
Pojar připomíná, že tyto úmluvy nikdy nepodepsaly Spojené státy, Čína a Rusko a v posledních měsících z nich vystoupily některé evropské země. „Debatu o vystoupení z těchto dvou úmluv rozpoutaly státy Pobaltí, Ukrajina, Finsko a Polsko, které je opouštějí. A zcela správně. Nesmíme si omezovat vlastní možnosti se bránit,“ řekl Pojar.
Nechme teď stranou, že to Fiala a jeho poradce říkají měsíc před volbami, a že se to tedy zcela jistě nestihne. Podívejme se na jiný fakt. To, že vystoupení z úmluv dnes potřebujeme, je strašlivá vina Ruska.
Válka nás vrací...
Rusko nás vrátilo o desítky let zpět, do doby, kdy se bojuje, kdy se vraždí, kdy musíte myslet na to, jak zastavit ozbrojenou, valící se živou sílu.
Jak zastavit pěchotu šílenců, kteří bez milosti vraždí, znásilňují ženy, muže i děti, kteří unášejí a kradou děti, kteří ničí, na co přijdou, loupí, devastují, chovají se jak nájezdnické hordy a jsou za to moskevským vůdcem chváleni.
Kdyby Rusko nenapadlo Ukrajinu a nevyhlásilo válku Západu, kdyby nechtělo obnovit Sovětský svaz a jeho satelity, kdyby nás nechtělo zpět jako vazaly, o žádné kazetové a protipěchotní munici, která i po válce ohrožuje civilisty, bychom se nebavili.
Nemluvil by o ní Petr Fiala, tedy velmi pokojný, extrémně slušný a mírný premiér země, který si uvědomuje, co takové obranné nástroje umí.
Každý, kdo omlouvá a jakkoli podporuje Rusko, slovně, diplomaticky, ekonomicky, odmítáním podpory Ukrajině, nese svůj díl odpovědnosti za to, že musíme hledat nástroje, jak se ruským hordám bránit.
Podívejte se na vybombardovaná ukrajinská města a představte si, co se v nich odehrávalo a odehrává. Tu hrůzu, utrpení a bolest, jaké museli prožít civilisté v Buči, když je tam Rusové mučili a likvidovali.
Pacifismus není na místě
My vlastně řešíme banální otázku: Chceme u nás dopustit tak strašlivé násilí, takový zmar, nebo chceme krutého, k životu zcela lhostejného agresora odstrašit, chceme, aby k nám neprošel?
Kolik pacifistů Rusové povraždili na Ukrajině? Kolik dětí a bezmocných starých lidí? Kolik žen a dívek? Kolik mužů?
A pak přijede na Aljašku Sergej Lavrov s tričkem SSSR (Sovětský svaz), aby světu ukázal, co Putin chce. A Česko patřilo do mocenské sféry ruského vlivu.
Každý, kdo bude vykládat, že chce mír a že kazetové munice a nášlapné miny jsou zlo – a ano, jsou zlo –, ať odpoví na otázku: Jak nás před ruskou hordou ochrání? Jak ochrání česká města, aby neskončila jako Buča, Mariupol, Charkov, Bachmut, Avdijivka, Rubižne, Marjinka a další a další?
Autor je spolupracovníkem deníku Forum 24
