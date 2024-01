Je vůbec možné dobře komunikovat špatné zprávy?

Kdo z premiérova týmu poradil Petru Fialovi, aby se nechal natáčet, jak srovnává ceny potravin v českém a německém supermarketu, měl by dostat padáka. Nejen že německé noviny nevěděly, co si mají s fotkou premiéra sousední země na parkovišti před nákupním střediskem ve Waldsassenu vlastně počít, ale divit se musel i mnohý konsument českých sociálních sítí: videozáběr překvapeného Petra Fialy nad sklenicí nutelly totiž nemohl být strojenější. Komentář Praha 16:30 13. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Blažek, Vít Rakušan, Petr Fiala a Marian Jurečka na jednání vlády ČR | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Korunu tomu ovšem chudák premiér nasadil v okamžiku, kdy prohlásil, že pokud jde o cenové rozdíly, bude chtít od potravinářských řetězců vysvětlení.

Faktem totiž je, že vláda s předraženými potravinami v českých supermarketech nemůže udělat o moc víc než si to tak akorát nechat vysvětlit. Ceny v obchodech by mohla ovlivnit pouze snížením DPH, a to ještě jen teoreticky, protože dokud si zákazníci nechají vysoké ceny líbit, nemají obchodníci důvod je snižovat. Takže v reálu tenhle evidentní pokus Petra Fialy (ODS) o dobrou komunikaci s veřejností naprosto selhal.

Otázka ovšem je, zda může být jakákoli komunikace vlády s veřejností úspěšná, pokud vládě, které záleží na budoucnosti této země, nezbývá než být převážně poslem špatných zpráv.

Snížený schodek loňského rozpočtu

Od předešlého kabinetu Andreje Babiše (ANO) převzala vláda Petra Fialy Českou republiku s mnohasetmiliardovými dluhy, které, jak na to už v roce 2021 upozorňovala Hospodářská komora a jak to posléze potvrdil i Nejvyšší kontrolní úřad, zdaleka nevznikly jen kvůli covidu. Babišova vláda rozhazovala před volbami peníze plnými hrstmi, aniž by se ohlížela na udržitelnost veřejných financí.

A fakt, že se vládě Petra Fialy podařilo navzdory skokovému zdražení energií a nečekaným výdajům kvůli Ruskem rozpoutané válce proti Ukrajině snížit schodek loňského rozpočtu dokonce pod plánovaný objem, se podobá téměř zázraku. Profitovat z něj ale budou teprve příští generace, a jak to bývá, ty současné se sice teoreticky hlásí k nutnosti šetřit, ale v praxi většinou odmítají připustit, že by se to mělo dotknout konkrétně i jich samotných.

Když Winston Churchill sliboval národu v roce 1940, kdy hrozila Británii invaze německých vojsk, ve svém proslulém projevu jen krev, dřinu, pot a slzy, určitě tím nevzbudil nadšení. Bezprostředně po konci války se musel premiérského křesla vzdát, protože jeho strana prohrála volby.

Nezbývá než doufat, že se čeští voliči nedají onou údajně tak špatnou komunikací současné vlády zmást. Už kvůli svým dětem a vnukům.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu